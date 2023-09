Séisme au Maroc : comment les équipes de recherche et de secours retrouvent les survivants

Au moins 2 600 personnes ont été confirmées mortes à la suite du séisme de magnitude 6,8 qui a frappé le Maroc vendredi, ce qui en fait la secousse la plus meurtrière que le pays ait connue depuis plus de six décennies. Des milliers d’autres ont été blessés et des centaines de milliers ont été déplacés ou touchés par la catastrophe, selon l’OMS.

Il existe un réseau mondial de personnes formées pour se déployer en cas de catastrophe dans des situations comme celle-ci, et plusieurs pays ont proposé d’envoyer de l’aide et des premiers intervenants. Le Maroc a jusqu’à présent accepté l’aide de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis ; des sauveteurs de ces pays sont déployés pour contribuer aux efforts de secours, et d’autres seront déployés depuis d’autres pays si le Maroc le demande.

Les catastrophes telles que les tremblements de terre posent des défis logistiques et médicaux uniques aux premiers intervenants. Selon Reuters, il n’existe actuellement aucune estimation du nombre de personnes portées disparues, mais le temps presse pour retrouver les personnes qui pourraient encore être coincées sous les décombres et les bâtiments effondrés.

Plus tôt cette année, Vox s’est entretenu avec deux experts en recherche et sauvetage pour découvrir comment fonctionnent les secours en cas de tremblement de terre.

Le point le plus important qu’ils ont souligné : les jours qui ont immédiatement suivi le séisme sont les plus critiques.

« Bien sûr, les chances de survie diminuent au fil des jours, mais nous gardons toujours espoir », a déclaré Frank Infante, chef de bataillon des pompiers du comté de Los Angeles, déployé à Adiyaman, une ville du sud-est de la Turquie, lorsque des tremblements de terre ont eu lieu. a frappé ce pays en février. « En Haïti [after the earthquake that hit in 2010] nous avons retrouvé des gens 10 jours plus tard. Je ne pense pas qu’il existe un chiffre précis. Il y a de l’espoir et nous poursuivons nos efforts pour sauver des vies.

Il est néanmoins difficile de retrouver ces personnes. Chaque tremblement de terre pose ses propres défis. Mais voici ce qui se passe généralement pour garantir que le plus grand nombre possible de personnes sortent vivantes des décombres.

La première étape cruciale : la coordination

Déployer une équipe de recherche et de sauvetage à la suite d’une catastrophe telle qu’un tremblement de terre est compliqué. Les équipes doivent être essentiellement autonomes pendant environ trois semaines ; lors du déploiement d’Infante en Turquie, l’équipe combinée de l’USAID a emporté 150 000 livres de fournitures telles que des générateurs, des outils, des espaces de vie et du matériel de purification de l’eau ; tout ce dont ils avaient besoin était d’avoir accès à l’eau, au combustible et au bois pour construire les supports structurels.

Les équipes de recherche et de sauvetage en cas de tremblement de terre sont composées d’experts possédant une vaste expertise : il s’agit de médecins et d’ambulanciers, d’ingénieurs en structure, de logisticiens, de spécialistes des matières dangereuses, de chiens de sauvetage et de leurs maîtres, de monteurs lourds qui travaillent habituellement dans le secteur de la construction, d’informations officiers, et plus encore. Les deux équipes américaines déployées lors des tremblements de terre à travers le monde – l’une du comté de Los Angeles, en Californie, et l’autre du comté de Fairfax, en Virginie – sont toutes deux des unités de services d’incendie et forment souvent une équipe combinée opérant sous l’égide de l’USAID, l’organisme international du gouvernement fédéral. agence humanitaire. (Ces équipes ne sont pas encore déployées au Maroc, mais Reuters rapporte qu’une petite équipe d’experts américains en catastrophe est sur le terrain pour évaluer la situation.)

Une fois sur le terrain, les équipes travaillent avec les autorités locales pour déterminer l’ampleur des destructions et discuter de la meilleure façon d’utiliser leurs compétences. À l’aide d’outils tels que des drones et simplement en conduisant et en se promenant, ils cartographient les destructions et tentent de déterminer où les survivants sont les plus susceptibles de se trouver. Ensuite, aux côtés des premiers intervenants locaux et des bénévoles, les équipes se lancent dans un travail difficile et rapproché pour retrouver les personnes sous les décombres.

La recherche d’espaces vides est essentielle

L’épicentre du séisme au Maroc était situé dans les montagnes du Haut Atlas, à environ 70 km au sud-ouest de Marrakech, l’une des plus grandes et des plus anciennes villes du Maroc. De nombreux bâtiments des villages des montagnes du Haut Atlas étaient traditionnellement construits en briques de terre crue. Lorsque le tremblement de terre a frappé, rapporte le New York Times, ces briques se sont essentiellement effondrées en tas de sable. À Marrakech, qui regorge de bâtiments et de personnes, les bâtiments historiques ont été endommagés, mais de nombreux bâtiments plus modernes semblent relativement indemnes.

La survie des gens et leur durée dépendent grandement de la composition du bâtiment.

Après une catastrophe, « les ingénieurs en structure évaluent un bâtiment à la recherche de ce que nous appelons des espaces vides propices à la survie », a déclaré Joseph Barbera, professeur à l’Institut de gestion des crises, des catastrophes et des risques de l’Université George Washington et médecin urgentiste déployé lors des tremblements de terre précédents. réponses.

Ces espaces vides sont les endroits où une personne sous les décombres aurait pu trouver de l’air pour respirer ; dans les bâtiments en béton armé, des espaces vides sont souvent créés dans les interstices entre les décombres.

Mais au Maroc, la situation des espaces vides pourrait être différente. Reuters rapporte que les briques de terre crue, la pierre et le bois utilisés pour construire les maisons traditionnelles dans les montagnes du Haut Atlas risquent davantage de s’effondrer, comblant les vides et ensevelissant les personnes piégées à l’intérieur.

Les équipes de secours utilisent un certain nombre d’outils pour trouver les espaces vides, comme des appareils d’écoute qui peuvent amplifier les sons des survivants ou des caméras qui peuvent voir à travers les fissures dans les décombres (les caméras infrarouges ne sont pas très utiles dans de nombreuses villes en raison de la grande quantité de bruit). de béton armé, qui masque les signatures thermiques).

Parfois, les survivants peuvent même utiliser leur téléphone pour appeler ou envoyer des SMS pour obtenir de l’aide, même si cela peut en soi être source de confusion : si les tours de téléphonie cellulaire tombent en panne lors d’un tremblement de terre, les SMS peuvent être retardés pendant des heures, voire des jours, ce qui rend difficile de savoir si quelqu’un peut être toujours en vie.

Mais les outils les plus importants, a déclaré Infante, ne sont pas des merveilles technologiques : ce sont des chiens spécialement dressés pour naviguer dans les décombres et détecter les survivants.

Les sauvetages en cas de tremblement de terre consistent souvent en un triage, c’est-à-dire en concentrant les ressources là où elles seraient les plus susceptibles de réussir à extraire les survivants. Il en va de même pour les chiens, qui sont déployés partout où il existe des rapports fiables faisant état de survivants dans un bâtiment, comme des personnes criant à l’aide ou frappant sur des tuyaux ou des décombres pour attirer l’attention des passants.

Tout comme les humains au sol, les chiens sont spécialement dressés pour marcher sur des surfaces instables. Une fois que les chiens indiquent qu’ils ont trouvé des survivants, les sauveteurs se mettent au travail pour les extraire.

L’extraction est un travail délicat et délibéré

Faire sortir les survivants des dessous des bâtiments effondrés comporte toute une série de dangers. Premièrement, des spécialistes des matières dangereuses et des ingénieurs en structure évaluent si les sauveteurs peuvent même tenter une extraction en toute sécurité. S’il existe un risque d’effondrement supplémentaire, les équipes pourraient d’abord travailler à la construction de supports structurels avec du bois afin que les équipes de secours ne se piègent pas accidentellement ni ne piègent les personnes qu’elles tentent de faire sortir.

Une fois le feu vert donné, les sauveteurs commencent alors à percer les décombres à l’aide d’outils manuels comme des scies rotatives, des pioches et des masses – les machines lourdes courent le risque de déplacer trop de décombres à la fois, ce qui pourrait compromettre les espaces vides.

« C’est très chirurgical, c’est très méthodique », a déclaré Infante. « S’ils se trouvent dans un bel espace vide, nous ne voulons pas qu’un morceau de béton tombe dessus. »

Lorsqu’elles parviennent à atteindre un survivant, les équipes de secours doivent parfois commencer à lui prodiguer des soins médicaux avant même qu’il ait été extrait du bâtiment. Les survivants ont souvent passé des heures avec des parties de leur corps coincées sous les décombres, et les personnes souffrant de blessures par écrasement courent le risque de développer le syndrome d’écrasement, qui peut provoquer une défaillance d’un organe dans tout le corps quelques minutes après l’extraction.

Le syndrome d’écrasement est sournoisement mortel – et facile à ignorer – car il ne s’installe qu’une fois que l’objet écrasant la personne est soulevé du corps. Le retrait soudain de l’objet permet au sang de circuler dans et hors des extrémités de la victime, et ce soudain flux d’oxygène et de toxines peut submerger le corps, en particulier les reins. Si une personne atteinte du syndrome d’écrasement ne reçoit pas de soins médicaux immédiats, elle peut sortir d’un bâtiment en ayant l’air bien, voire en souriant et en parlant à ses sauveteurs, pour ensuite se détériorer rapidement et même mourir.

Un bâtiment effondré est évidemment très différent d’une salle d’urgence et les sauveteurs doivent s’adapter en conséquence. Pour prévenir le syndrome d’écrasement, ils doivent administrer des perfusions avant de libérer les parties du corps écrasées des décombres, et comme ils travaillent dans des espaces exigus, ils doivent installer les poches à perfusion différemment de ce qu’ils feraient dans un hôpital. Au lieu de laisser la gravité faire le travail, par exemple, ils utilisent des poches IV équipées de pompes à pression pour maintenir le liquide en circulation. Une fois cela fait, le poids du survivant peut être retiré et celui-ci peut être extrait, où il pourra recevoir un traitement supplémentaire comme une dialyse d’urgence.

Il n’y a pas de calendrier pour l’espoir

Les sauveteurs sont toujours à la recherche de survivants au Maroc et continueront à travailler avec des volontaires locaux et des premiers intervenants pour retrouver des survivants aussi longtemps qu’on le leur demandera ; c’est au gouvernement marocain de leur dire quand arrêter de chercher et s’ils doivent ou non concentrer leurs recherches sur les corps. En attendant, leur mandat reste clair : continuer à chercher.

Pour Infante et Barbera, leurs déploiements lors de secours en cas de tremblement de terre au fil des années rappellent l’imprévisibilité des tremblements de terre et les possibilités très réelles de ce qui peut arriver chez eux. Le comté de Los Angeles est, comme on le sait, situé sur une ligne de faille majeure, et même si Infante et ses collègues espèrent qu’ils n’auront jamais à utiliser leurs compétences chez eux, ils savent qu’ils seront prêts – et que l’aide arrivera.

« Il est vraiment important que nous puissions transcender les aspects géopolitiques et simplement nous présenter et aider », a déclaré Barbera. « C’est une partie importante de l’humanité. »