Un puissant tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé jeudi la région de Taiwan.

Le séisme a été centré sur la côte nord-est de Taiwan avec une profondeur de 77 kilomètres (48 miles), a déclaré le Bureau central de la météo de l’île.

L’épicentre se trouvait à environ 60 km au sud-est de la capitale du pays, Taipei, qui compte une population de 2,6 millions d’habitants.

Les bâtiments ont brièvement tremblé dans la capitale Taipei, mais aucun blessé ni dommage significatif n’a été signalé dans l’immédiat.

Il a frappé vers 21h20 heure locale (13h20 GMT).

Le gouvernement de la ville de Taipei a déclaré qu’il y avait eu des rapports épars de dégâts légers, mais que le système de métro fonctionnait normalement. Les bâtiments ont secoué la capitale pendant environ 30 secondes.

La ligne de chemin de fer à grande vitesse entre le nord et le sud de Taiwan a été brièvement arrêtée, avant de reprendre le service normal, a indiqué le ministère des Transports.

L’intensité du séisme a enregistré un 4 à Taipei et dans la majeure partie du pays.

Taiwan, une île autonome que la Chine considère comme la sienne, se trouve près de la jonction de deux plaques tectoniques – connues sous le nom de ceinture de feu du Pacifique – et est sujette aux tremblements de terre.

Plus de 100 personnes ont été tuées dans un tremblement de terre dans le sud de Taïwan en 2016, et certains Taiwanais restent marqués par un séisme de magnitude 7,3 qui a tué plus de 2000 personnes en 1999.

L’île autonome se trouve à 160 kilomètres au large des côtes de la Chine continentale.

