Séisme à Java : un séisme de magnitude 6,1 frappe une île indonésienne

Un tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé samedi la province indonésienne de Java occidental, a annoncé l’agence de géophysique du pays BMKG.

Selon le BMKG, l’épicentre du tremblement de terre se trouvait sur terre et il n’y a aucun risque de tsunami.

Une personne a été blessée tandis que quatre maisons et une école ont été endommagées dans la ville de Garut, selon l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) du pays.

Aucune réplique n’a été signalée. Cependant, le chef du BNPB, le major-général Suharyanto, a demandé aux habitants de rester calmes, alertes et prudents, ajoutant qu’une équipe d’intervention sera envoyée pour évaluer les besoins.

“En réponse au tremblement de terre qui s’est produit plus tôt, encore une fois, restez calme, alerte mais il n’est pas nécessaire d’arrêter vos activités quotidiennes”, a déclaré Suharyanto.

« Selon le BMKG, ce tremblement de terre était assez profond. Sur la base de l’expérience des tremblements de terre précédents, avec une profondeur de plus de 60 kilomètres, de plus c’est au-dessus de 100 kilomètres, on s’attend à ce que l’impact… ne soit pas trop dommageable », a ajouté Suharyanto.

Cela survient après qu’un tremblement de terre meurtrier de magnitude 5,6 a secoué l’ouest de Java le 21 novembre, avec un bilan final de 334 morts. L’opération de recherche et de sauvetage après le tremblement de terre de novembre est terminée, a annoncé samedi la BNPB.

Les derniers détails sur le nombre total de blessés et de personnes déplacées n’ont pas encore été publiés.

Suharyanto a déclaré que 56 320 maisons avaient été endommagées lors de ce séisme, dont plus d’un tiers gravement. Les autres bâtiments endommagés comprenaient 31 écoles, 124 lieux de culte et trois établissements de santé.

L’Indonésie se trouve sur le “Ring of Fire”, une bande autour de l’océan Pacifique qui déclenche de fréquents tremblements de terre et une activité volcanique. L’une des zones sismiques les plus actives de la planète, elle s’étend du Japon et de l’Indonésie d’un côté du Pacifique à la Californie et l’Amérique du Sud de l’autre.