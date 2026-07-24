Une bénévole de 67 ans est morte percutée par une camionnette sur la RD75, lors du challenge cycliste de Terroir-de-Caux

Il sera jugé le 16 septembre 2026 devant le tribunal correctionnel de Dieppe pour homicide routier et délit de fuite.

Il a reconnu les faits lors de son audition une expertise automobile a été ordonnée.

Le conducteur, un homme de 46 ans, a pris la fuite avant d'être interpellé le jour même et placé en garde à vue.

L'accident a eu lieu lors du challenge cycliste de Terroir-de-Caux, alors qu'elle sécurisait le parcours.

Une bénévole de 67 ans est morte percutée par une camionnette le 19 juillet 2026 sur la RD75, entre Auffay et Heugleville-sur-Scie.

Le 19 juillet 2026, une bénévole de 67 ans a été mortellement percutée par une camionnette entre Auffay et Heugleville-sur-Scie, en marge d'une course cycliste. Le conducteur, en fuite puis interpellé le jour même, sera jugé le 16 septembre à Dieppe.

La RD75 serpente entre champs et haies du pays de Caux, une route de campagne comme il en existe des dizaines en Seine-Maritime. Le dimanche 19 juillet 2026, elle était fermée à la circulation courante pour laisser passer les coureurs du challenge cycliste de Terroir-de-Caux. Une bénévole de 67 ans s’y trouvait, entre Heugleville-sur-Scie et Auffay, quand une camionnette l’a percutée. Elle est morte sur les lieux, selon les informations d’InfoRadar.

Ce type d’épreuve locale repose presque toujours sur des dizaines de bénévoles postés le long du parcours, chargés de sécuriser les carrefours et de signaler le passage du peloton aux automobilistes. C’est dans ce rôle que la victime a été fauchée.

La fuite, puis l’interpellation le jour même

Après le choc, le conducteur de la camionnette, un homme de 46 ans, a pris la fuite, selon InfoRadar. Les gendarmes ont rapidement engagé des recherches et l’ont localisé et interpellé dans la journée de dimanche. Il a été placé en garde à vue après le 19 juillet.

Lors de son audition, l’homme a reconnu être l’auteur de l’accident. La chaîne France 3 Normandie a recueilli ses explications, selon lesquelles il n’aurait pas réalisé au moment des faits qu’il venait de percuter quelqu’un.

Homicide routier et délit de fuite : ce que dit l’enquête

Une expertise automobile a été ordonnée pour établir les circonstances précises du choc, a précisé InfoRadar. L’enquête doit notamment déterminer la vitesse du véhicule et la visibilité au moment de l’accident, sur une portion de route pourtant réglementée par le passage de la course.

Le suspect devra répondre de deux chefs devant la justice : homicide routier et délit de fuite. Il comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Dieppe. Tant qu’il n’a pas été jugé, la présomption d’innocence s’applique.

La mort de la bénévole a suscité une vive émotion localement, relayée notamment par ici Normandie sur les réseaux sociaux.

Contexte dans la Seine-Maritime

Auffay et Heugleville-sur-Scie se trouvent dans le pays de Caux, ce plateau agricole du nord de la Seine-Maritime où les routes départementales traversent souvent villages et hameaux sans séparation nette entre circulation locale et itinéraires d’événements sportifs. Les épreuves cyclistes de ce type, organisées par des clubs ou des comités des fêtes, y sont fréquentes en période estivale et s’appuient sur la mobilisation de bénévoles pour la signalisation, faute de moyens pour fermer totalement les axes concernés.

Le tribunal correctionnel de Dieppe, où se tiendra l’audience, couvre une partie du territoire du littoral et de l’arrière-pays cauchois. C’est devant cette juridiction que sont habituellement jugées les infractions routières commises dans ce secteur du département.

Prochaine étape : l’audience du 16 septembre 2026 au tribunal correctionnel de Dieppe, où le conducteur devra répondre des faits d’homicide routier et de délit de fuite.