Seiko Hashimoto prend la présidence des Jeux Olympiques de Tokyo

Seiko Hashimoto a été nommée présidente du comité d’organisation olympique de Tokyo, marquant l’histoire après une réunion de son conseil exécutif dominé par les hommes dans un pays où les femmes sont rares dans les conseils d’administration et aux postes de pouvoir politique.

Elle remplace Yoshiro Mori, 83 ans, un ancien Premier ministre japonais qui a été contraint de démissionner la semaine dernière après avoir fait des commentaires sexistes sur les femmes.

Hashimoto a participé à sept Jeux olympiques – quatre Jeux olympiques d’hiver et trois Jeux olympiques d’été. Selon l’historien Dr Bill Mallon, ses sept apparitions sont les plus importantes de tous les athlètes «multi-saisons» dans les jeux.

Hashimoto avait été ministre olympique dans le cabinet du Premier ministre Yoshihide Suga. Elle a également tenu un portefeuille sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes.

Elle a participé à trois Jeux olympiques d’été (88, 92 et 96) en cyclisme et à quatre Jeux olympiques d’hiver (84, 88, 92 et 94) en patinage de vitesse. Elle a remporté une médaille de bronze – sa seule médaille – en 1992 au 1 500 mètres en patinage de vitesse.

Hashimoto est lié aux Jeux olympiques à bien des égards. Elle est née à Hokkaido, dans le nord du Japon, cinq jours seulement avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Tokyo en 1964. Son nom «Seiko» vient de «seika», qui se traduit par flamme olympique en anglais.

Selon des rapports largement diffusés au Japon, Hashimoto était réticent à accepter le poste et était l’un des trois derniers candidats examinés par un comité de sélection dirigé par Fujio Mitarai, 85 ans, de la société d’appareils photo Canon.

Le comité de sélection s’est réuni pendant trois jours consécutifs, un rendez-vous précipité avec l’ouverture des Jeux olympiques reportée dans un peu plus de cinq mois au milieu d’une pandémie et face à une myriade de problèmes.

Les sondages montrent qu’environ 80% des Japonais souhaitent que les Jeux olympiques soient annulés ou reportés à nouveau. On craint d’amener des dizaines de milliers d’athlètes et d’autres au Japon, qui a mieux contrôlé le coronavirus que la plupart des pays.

Il y a aussi une opposition à la flambée des coûts.

Le coût officiel est de 15,4 milliards de dollars (12,7 milliards d’euros), bien que plusieurs audits gouvernementaux indiquent que le prix est d’au moins 25 milliards de dollars, les Jeux olympiques d’été les plus chers jamais enregistrés selon une étude de l’Université d’Oxford.

Nommer une femme pourrait être une percée pour l’égalité des sexes au Japon, où les femmes sont sous-représentées dans les conseils d’administration et en politique. Le Japon se classe au 121e rang sur 153 pays dans le classement annuel du Forum économique mondial sur l’égalité des sexes.

Mori, avant de démissionner, a tenté d’offrir le poste la semaine dernière à Saburo Kawabuchi, 84 ans, ancien chef de la fédération de football du pays. Mais les rapports sur l’accord à huis clos ont été largement critiqués par les médias sociaux, dans les talk-shows japonais et dans les journaux.

Kawabuchi s’est rapidement retiré de tout autre examen.

Hashimoto n’est pas sans ses critiques. Un magazine japonais en 2014 a publié des photos de sa patineuse artistique en train de s’embrasser Daisuke Takahashi lors d’une fête pendant les Jeux olympiques de Sotchi, suggérant qu’il s’agissait de harcèlement sexuel. Plus tard, elle s’est excusée et Takahashi a déclaré qu’il ne se sentait pas harcelé.

Deux autres anciens olympiens auraient également été en lice pour le poste de Mori: Yasuhiro Yamashita, le président du Comité olympique japonais qui a remporté l’or en judo en 1984, et Mikako Kotani, qui a remporté deux médailles de bronze en nage synchronisée en 1988. Jeux olympiques de Séoul.

Kotani est le directeur sportif du comité d’organisation olympique de Tokyo. Le leadership de ce comité est dominé par des hommes, qui représentent 80% du conseil exécutif.

Le Japon a commencé à déployer des vaccins mercredi, une décision critique qui pourrait stimuler les Jeux olympiques. Il a plusieurs mois de retard sur la Grande-Bretagne et les États-Unis et d’autres pays.

Une vaccination généralisée est peu probable au Japon lorsque les Jeux olympiques s’ouvriront le 23 juillet avec 11 000 athlètes, suivis des Jeux paralympiques le 24 août avec 4 400 athlètes. Le plan est de garder les athlètes dans une «bulle» au village des athlètes, sur les sites et dans les zones d’entraînement. Le CIO a déclaré qu’il n’exigerait pas que les «participants» soient vaccinés, mais il l’encourage.

En plus des athlètes, des dizaines de milliers d’officiels, de médias, de sponsors et de diffuseurs devront également entrer au Japon. Beaucoup d’entre eux opéreront en dehors de la «bulle» dans des Jeux olympiques qui seront tirés par la télévision et les milliards que le CIO reçoit de la vente des droits de diffusion.

Le premier défi pour Hashimoto pourrait être de réussir le relais de la torche qui débutera le 25 mars dans le nord-est du Japon. Il sillonnera le pays avec environ 10 000 coureurs et se terminera lors de la cérémonie d’ouverture à Tokyo.