« Seigneur, je t’aime » : Aide raconte les dernières paroles de Benoît – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

CITÉ DU VATICAN (AP) – Les derniers mots du pape émérite Benoît XVI ont été “Seigneur, je t’aime”, a déclaré dimanche son secrétaire de longue date, citant une infirmière qui a aidé à soigner l’ancien pontife de 95 ans dans ses dernières heures.

L’archevêque Georg Gaenswein, un prélat allemand qui vivait dans le monastère du Vatican où Benoît a élu domicile après sa retraite en 2013, a déclaré que l’infirmière a raconté avoir entendu Benoît prononcer ces mots vers 3 heures du matin samedi. Le pape à la retraite est décédé plus tard dans la matinée.

“Benoît XVI, d’une voix faible mais d’une manière très distincte, a dit en italien : ‘Seigneur, je t’aime'”, a déclaré Gaenswein aux médias officiels du Vatican, ajoutant que cela s’était produit lorsque les aides qui s’occupaient de Benoît étaient en train de changer d’équipe.

“Je n’étais pas là à ce moment-là, mais l’infirmière l’a raconté un peu plus tard”, a déclaré l’archevêque. “C’étaient ses derniers mots compréhensibles, car après, il n’arrivait plus à s’exprimer.”

Gaenswein n’a pas identifié l’infirmier qui a partagé l’information.

Plus tôt, le Vatican a déclaré que le pape François était allé lui rendre hommage immédiatement après l’appel de Gaenswein pour l’informer de la mort de Benoît peu après 9h30 samedi. Le porte-parole du Vatican, Matteo Bruni, a déclaré que François était resté au monastère de Benoît pendant un certain temps avant de retourner dans sa résidence à un hôtel situé en face des jardins du Vatican.

Lors des remarques du jour de l’An dimanche, François a prié pour le passage de son prédécesseur au ciel et a exprimé ses remerciements pour la vie de Benoît au service de l’église.

François a brièvement quitté la lecture de son homélie lors d’une messe du matin à la basilique Saint-Pierre pour prier à haute voix pour Benoît.

“Aujourd’hui, nous confions à notre Sainte Mère notre bien-aimé Pape émérite Benoît XVI, afin qu’elle puisse l’accompagner dans son passage de ce monde à Dieu”, a-t-il déclaré.

La basilique devrait accueillir le cercueil de Benoît pendant trois jours de visite qui commencent lundi.

Le préfet de Rome Bruno Frattasi, un responsable du ministère de l’Intérieur, a déclaré à la télévision publique italienne que “pas moins de 25 000 à 30 000” personnes en deuil devaient défiler devant le cercueil lundi.

Dimanche, le corps de Benoît gisait sur une bière de couleur bordeaux dans la chapelle du monastère où il avait vécu pendant sa retraite de près de dix ans. Il était vêtu d’une mitre, d’un couvre-chef d’évêque et d’un vêtement semblable à un manteau rouge.

Un chapelet était placé dans sa main. Derrière lui, visibles sur des photos publiées par le Vatican, se trouvaient l’autel de la chapelle et un arbre de Noël décoré.

François s’est de nouveau souvenu de Benoît plus tard dimanche alors qu’il s’adressait à des milliers de personnes sur la place Saint-Pierre. Il a déclaré à la foule qu'”en ces heures, nous invoquons son intercession, en particulier pour le pape émérite Benoît XVI, qui, hier matin, a quitté ce monde”.

« Unissons-nous tous ensemble, d’un seul cœur et d’une seule âme, pour rendre grâce à Dieu pour le don de ce fidèle serviteur de l’Évangile et de l’Église », a déclaré François, s’adressant aux pèlerins et aux touristes depuis une fenêtre du Palais apostolique. sous.

La place sera le décor des funérailles de Benoît présidées par François jeudi matin. Le service sera simple, a déclaré le Vatican, conformément aux souhaits de Benoît XVI. Avant d’être élu pape en 2005, Benoît XVI était un cardinal allemand qui était le gardien de l’orthodoxie doctrinale de l’Église.

Ces dernières années, François a salué la décision étonnante de Benoît de devenir le premier pape à démissionner en 600 ans et a clairement indiqué qu’il considérerait une telle étape comme une option pour lui-même.

Entravé par une douleur au genou, François, 86 ans, est arrivé dimanche dans la basilique en fauteuil roulant et a pris place sur une chaise pour la messe célébrée par le secrétaire d’État du Vatican.

François, qui a décrié à plusieurs reprises la guerre en Ukraine et ses ravages, a rappelé ceux qui sont victimes de la guerre, passant les fêtes de fin d’année dans l’obscurité, le froid et la peur.

“Au début de cette année, nous avons besoin d’espoir, tout comme la Terre a besoin de pluie”, a déclaré François dans son homélie.

S’adressant aux fidèles sur la place Saint-Pierre, le pape a cité la guerre « intolérable » en Ukraine, qui a commencé il y a plus de 10 mois, et des conflits ailleurs dans le monde.

Pourtant, a dit François, « ne perdons pas espoir » que la paix prévaudra.

