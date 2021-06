« Seigneur, il va se blesser »: Internet éclate de moquerie lors de l’entraînement moins qu’impressionnant de Logan Paul avant le combat de Mayweather (VIDEO)

Paul, le combattant novice et sans victoire qui s’est taillé une place dans les rangs de la boxe professionnelle, passera du combat contre d’autres YouTubers à sans doute le plus grand boxeur de l’histoire dimanche lorsqu’il rencontrera Mayweather dans un combat qui sera riche en drame et , selon la plupart du moins, faible sur la compétitivité.

La star des médias sociaux Paul, 26 ans, apportera avec lui sur le ring une taille importante et atteindra un avantage contre le boxeur 50-0, mais certains fans craignent que les avantages naturels que Paul puisse avoir contre le boxeur légendaire ne soient neutralisés par le vaste gouffre. dans l’habileté qui existe entre les deux hommes.

Et ce gouffre a été mis en évidence dans les récentes séquences d’entraînement qui ont filtré des deux camps respectifs, comme lors de l’entraînement ouvert de Paul en Floride mercredi au cours duquel il a parlé, mais n’a pas tout à fait marché.

Taux @LoganPaulLe travail du sac avant le choc de l’exposition de boxe de dimanche avec Floyd Mayweather. 🥊Vidéo complète : https://t.co/5yQ20yldMHpic.twitter.com/y3opGGtzlw – MMA Junkie (@MMAjunkie) 3 juin 2021

D’autres images ont également détaillé une comparaison entre le jab langoureux de Logan Paul et celui de Mayweather, qui ressemble et sonne comme si le combattant de 44 ans fait claquer un fouet, telle est la vitesse et la puissance de commotion qu’il contient.

Mais si les fans s’attendent à une lutte colossale entre les deux, les règles du combat publiées cette semaine pourraient offrir un moment de pause. Il n’y aura pas de juges sur place pour marquer le combat qui est officiellement classé une exposition, et donc aucun vainqueur ne sera déclaré.

Les deux combattants porteront des gants de 10 onces dans le combat qui se déroulera sur huit rounds de trois minutes.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Logan Paul (@loganpaul)

la façon dont il frappe avec seulement son bras et comment il laisse tomber sa gauche quand il « frappe » avec sa droite…… seigneur, il va se blesser – GMEisMyRetirementPlan (@EisPlan) 3 juin 2021

Il est grand. Il est en forme. Mais ce n’est pas un boxeur. Comme l’énorme sac en cuir marron. – dan shapiro (@dannyshap) 3 juin 2021

Floyd a l’air lisse sur le ring avant son combat avec Logan Paul (via @Floyd Mayweather) pic.twitter.com/xyL69NBF48 — Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 2 juin 2021

Alors que beaucoup considèrent le concours comme un peu plus qu’une curiosité de combat, il a généré des colonnes considérables depuis qu’il a été confirmé que Logan Paul avait réussi à tenter Mayweather de revenir sur le ring pour la première fois depuis fin 2018 – et encore plus après la bagarre de Mayweather. avec le frère de Logan, Jake, lors d’un récent événement de presse pour promouvoir le combat.

Jake Paul, qui s’est également essayé à la boxe professionnelle et affrontera l’ancien champion de l’UFC Tyron Woodley plus tard cette année, a provoqué la colère de Mayweather lorsqu’il a volé la casquette de baseball du boxeur lors d’une confrontation intense.

L’incident a conduit à un Mayweather furieux frappant à plusieurs reprises le jeune Paul et menaçant même de « tuer » lui après qu’il se soit plaint d’être « irrespectueux« .

Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux, le paysage dans lequel les deux Paul se sont fait un nom, ne pensent pas exactement que Logan Paul a beaucoup de chances contre le boxeur légendaire.

« La façon dont il frappe avec seulement son bras et la façon dont il laisse tomber sa gauche quand il « frappe » avec sa droite… Seigneur, il va se blesser« , a critiqué un fan.

« Il est grand. Il est en forme. Mais ce n’est pas un boxeur, a dit un autre.