Seigneur des Anneaux : Finale de la saison 2 de Rings Of Power : 9 questions auxquelles nous devons répondre

Attention : ce qui suit contient des spoilers complets sur la finale de la saison 2 du Seigneur des anneaux : les anneaux du pouvoir. Si vous n’avez pas encore regardé l’intégralité de la saison 2, vous devriez vous en éloigner maintenant.

Il s’est passé tellement de choses dans la finale de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir qu’il est difficile de savoir par où commencer. Le début est probablement le plus logique. La finale de la saison 2 a débuté avec un décès majeur alors que Durin IV (Owain Arthur) affrontait son père, Durin III (Peter Mullan). Le roi réussit à se frayer un chemin dans une gigantesque caverne de mithril avant de réveiller un Balrog géant. Le monstre a atteint le roi d’une manière que son fils n’avait jamais connue auparavant, et le roi Durin a enlevé l’anneau de pouvoir corrupteur et s’est sacrifié à la bête ardente pour sauver son peuple.

Le sacrifice de Durin a permis à son fils d’envoyer enfin des troupes naines pour aider Elrond (Robert Aramayo) et Gil-galad (Benjamin Walker) à défendre l’Eregion. Malheureusement, il était trop tard. Sauron (Charlie Vickers) avait déjà torturé à mort Celebrimbor (Charles Edwards). Les troupes naines ont permis à Elrond et Gil-galad d’éloigner les réfugiés de la ville en ruines, mais les orcs se sont retournés contre Adar (Sam Hazeldine) et ont rejoint Sauron. Le Sorcier Noir a ensuite affronté Galadriel (Morfydd Clark) et a gagné, lui retirant les neuf anneaux de pouvoir créés par Celebrimbor pour les humains. Gild-galad et Elrond ont pu la guérir et créer une oasis pour les elfes survivants de l’Eregion, mais Sauron reste en liberté.

À travers la Terre du Milieu, l’étranger (Daniel Wyman) a décidé de se tenir aux côtés de ses amis pieds-nus plutôt que de revendiquer son destin de grand sorcier. Ne le sauriez-vous pas ? C’est ce qu’il était censé faire depuis le début. Il a sauvé Nori (Markella Kavenagh), Poppy (Megan Richards) et leurs nouveaux amis halfelins du sorcier noir (Ciarán Hinds). En récompense, il s’est vu remettre son bâton et on peut enfin l’appeler par son nom : Gandalf. Il a fallu beaucoup trop de temps pour en arriver là.

Ce ne sera une surprise pour personne que les humains soient également en désordre. Pharazon (Trystan Gravelle) a utilisé le ballon mystique pour organiser un autre coup d’État à Númenor, mais il semble que celui-ci va tenir. Eärien (Ema Horvath) a finalement développé une certaine loyauté envers sa famille et a prévenu Elendil (Lloyd Owen) qui a pu s’échapper avant que les troupes de Pharazon ne viennent l’exécuter. Cependant, Tar-Míriel (Cynthia Addai-Robinson) est restée seule pour affronter Pharazon et a été condamnée à mort. Kemen (Leon Wadham) a emmené des troupes sur la Terre du Milieu pour établir une garnison humaine et a rencontré Isildur (Maxim Baldry). C’est ainsi que les humains de la Terre du Milieu ont découvert que Pharazon avait pris le contrôle et que toutes les promesses de Míriel de la saison 1 étaient désormais nulles. Theo) et Estrid (Nia Towle) sont restés sur place pour travailler pour Kemen parce qu’il a refusé de permettre aux personnes de classe inférieure de monter à bord du navire vers Númenor avec Isildur, qui a décidé de rentrer chez lui après la mise à jour politique de Kemen.

Des événements majeurs se sont produits pour tous nos personnages principaux dans la finale de la saison 2 du Seigneur des Anneaux : Anneaux de Pouvoir, mais nous avons encore beaucoup de questions. Lisez ci-dessous les plus grandes questions auxquelles nous devons répondre la saison prochaine.