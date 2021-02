Seif Sharif Hamad de Zanzibar meurt des semaines après avoir contracté Covid

Seif Sharif Hamad

Le vice-président des îles semi-autonomes de Tanzanie de Zanzibar est décédé, près de trois semaines après que son parti eut annoncé avoir contracté Covid-19.

Aucune raison officielle n’a été donnée pour la mort de Seif Sharif Hamad, populairement connu sous le nom de Maalim Seif, à l’âge de 77 ans.

Il était le politicien le plus éminent de Tanzanie à avoir déclaré ouvertement qu’il était porteur du virus.

Les experts de la santé ont accusé les autorités tanzaniennes de minimiser la menace posée par Covid-19.

Le président tanzanien John Magufuli a appelé à des prières et à des remèdes à base de plantes pour y remédier.

M. Hamad était un membre éminent du parti d’opposition ACT Wazalendo, qui a critiqué la politique du gouvernement sur Covid.

Aboubakar Famau de la BBC revient sur la vie de M. Hamad.

Des milliers de partisans de M. Hamad se rendraient à des rassemblements politiques à Zanzibar juste pour l’apercevoir.

Son éloquence, son charisme et sa puissance évidente sur la scène politique ont fait de lui une force avec laquelle il faut compter.

Cet ancien enseignant – d’où son nom, Maalim, qui signifie «enseignant» en swahili – attirait à ses rassemblements hommes et femmes, jeunes et vieux, riches et pauvres. Ils porteraient tous les insignes du parti, scandant des slogans politiques.

M. Hamad a commencé sa carrière politique dans le parti au pouvoir, avant d’entrer dans l’opposition

«Nous sommes là où vous êtes», criaient-ils pour montrer leur loyauté et leur dévouement sans faille.

Mais ils le considéraient comme plus qu’un homme politique. Ils le voyaient comme une figure paternelle qui luttait sans relâche pour leurs droits.

Et ils lui étaient fidèles plutôt qu’à son parti, ce qui était évident l’année dernière lorsque M. Hamad a décidé de quitter le Civic United Front (Cuf), dont il était secrétaire général depuis sa formation en 1992.

Six offres présidentielles infructueuses

Son départ était dû à une dispute interne et des milliers de ses partisans l’ont suivi au parti ACT-Wazalendo.

Il a commencé sa vie politique en tant que membre du parti au pouvoir Chama Cha Mapinduzi (CCM), mais a été expulsé en 1988 après s’être brouillé avec la direction.

Pendant qu’il travaillait au CCM, il a occupé le poste de ministre en chef de Zanzibar entre 1984 et 1988. Le poste a ensuite été renommé vice-président.

M. Hamad (à gauche) a échangé un salut de jambe avec le président tanzanien Magufuli en mars de l’année dernière

Dans l’opposition, il s’est présenté six fois sans succès à la présidence de Zanzibar. Certains sondages ont été entachés d’irrégularités et de violations flagrantes des droits de l’homme.

Les pires violences post-électorales ont eu lieu en janvier 2001, où plus d’une douzaine de ses partisans ont été abattus sur l’île de Pemba alors qu’ils protestaient contre les résultats des élections de 2000.

Néanmoins, il était évident que le temps passait, car la maladie et l’âge faisaient des ravages sur M. Hamad.

Contrairement à d’autres élections générales, lors de la campagne de 2020, il était visiblement fragile, demandant le soutien physique de ses gardes du corps alors qu’il montait sur scène.

Il a été détenu à plusieurs reprises, la dernière en octobre à la veille des élections générales. Il a ensuite été libéré.

À la suite de cette défaite aux élections, dans une démarche de réconciliation du président de Zanzibar Hussein Mwinyi, il a été nommé premier vice-président pour un second mandat.

Il n’a peut-être jamais réalisé son rêve de remporter le poste le plus élevé, mais rejoindre le gouvernement d’unité du président Mwinyi lui aurait probablement été une consolation.