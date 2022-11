Seidu Nuhu donne au Real Kashmir une victoire 1-0 contre le NEROCA FC

Le Real Kashmir FC a débuté sa campagne I-League 2022-23 avec une victoire 1-0 contre le NEROCA FC au stade Khuman Lampak d’Imphal, Manipur, dimanche.

Une frappe en seconde période de Seidu Nuhu a mis en place une fin de match palpitante, alors que la Hero I-League est passée du sud-ouest du pays au nord-est à Imphal, Manipur, au Khuman Lampak éclairé.

Les visiteurs, de leur côté, cherchaient à casser le contre, pour donner le ballon à Seidu Nuhu ; l’attaquant ghanéen cherchait à se placer derrière la ligne de fond NEROCA avec ses courses explosives, mais les hôtes ont tenu bon.

C’est pourtant le Real Kashmir en contre qui a eu la première occasion du match, lorsque Jerry Hmar a craqué du gauche et a tenté sa chance de l’extérieur de la surface, mais le ballon est passé par-dessus la barre transversale.

Le milieu de terrain ouzbek de NEROCA, Sardor Jakhonov, est resté influent tout au long de la première mi-temps, agissant comme un point d’appui du plus profond du milieu du terrain, ce qui a grandement aidé les hôtes à conserver le ballon pendant de longues périodes du match. Malgré toute leur possession, cependant, NEROCA n’a pas posé beaucoup de menaces sérieuses au but du Real Kashmir, qui était gardé par le gardien vétéran Subhasish Roy Chowdhury.

Nuhu, d’autre part, semblait dangereux pour les visiteurs et s’est approché du but près de la demi-heure. Alors que le Ghanéen ignorait son marqueur à la limite de la zone NEROCA, il tentait sa chance avec un tir instantané, mais c’était directement sur le gardien Soram Poirei.

Le joueur de 26 ans était de retour, quand il l’a lacé de l’extérieur de la surface, mais Poirei s’est tenu droit et l’a mis en sécurité, avec un peu plus de 10 minutes de temps réglementaire en première mi-temps. C’était la dernière vraie chance de la première mi-temps, alors que les deux équipes se dirigeaient vers le tunnel avec les buteurs qui n’avaient pas encore été troublés.

En changeant, le Real Kashmir est sorti avec beaucoup d’intention d’attaque, et ils ont presque ouvert la défense NEROCA, lorsque Davinder Singh a sauté son marqueur sur la droite près de la ligne de coin, a coupé dans la surface et a envoyé une coupe basse- retour à Nozim Babadzhanov, qui a glissé son tir à quelques centimètres de large.

Un stratagème similaire quelques minutes plus tard a finalement porté ses fruits pour le Real Kashmir, alors que le milieu de terrain ghanéen Wadudu Yakubu a fait irruption dans la surface NEROCA par la droite et a envoyé un centre dur et bas qui a été écrasé par Nuhu.

NEROCA a commencé à montrer un peu plus d’urgence après avoir encaissé le but, mais une pression élevée du Real Kashmir a empêché les hôtes de faire beaucoup de passes dans la moitié de terrain adverse. Leur première vraie chance de la deuxième mi-temps est survenue quelques minutes après l’heure de jeu lorsqu’un centre du gauche de Lallenmang Sitlhou a été dirigé par le remplaçant Akoijam Singh au deuxième poteau, mais c’était droit à Subhasish.

Au fil de la soirée, Ronaldo Fletcher de NEROCA a grandi dans le jeu, plongeant souvent profondément pour aider son équipe à créer des occasions. L’attaquant jamaïcain a appuyé sur la gâchette alors qu’il restait un peu plus de 10 minutes de temps réglementaire, mais l’effort a été bloqué par la défense du Real Kashmir.

Fletcher a eu quelques autres points à la défense des Snow Leopards dans les 10 dernières minutes du temps réglementaire. La première fois, sa puissante course dans la surface a été contrecarrée par Lamina Moro, qui a chronométré son tacle glissé à la perfection, tandis qu’à la deuxième occasion, Fletcher a coupé la ligne de but et a envoyé un centre bas qui a été frappé par Subhasish, alors que il a pris une touche de Kamalpreet Singh et est sorti du jeu.

Le capitaine David Simbo avait sans doute la meilleure chance du match pour NEROCA, car un corner de Fletcher dans le temps additionnel visait directement le premier au premier poteau. Cependant, il a mal chronométré sa tête, qui a roulé sans danger dans les mains du gardien de but.

Les hôtes ont mis la pression dans les dernières minutes, gagnant une rafale d’occasions de coup franc, mais c’était trop peu, trop tard, car le Real Kashmir s’est enfui avec les trois points à la fin.

