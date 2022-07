Seher devance Neha au deuxième tour de la dixième manche du WPGT.

Seher Atwal, déterminée à mettre fin à sa série de deuxièmes, a joué un bon neuf arrière et a réussi un brevet de 2 sous 70 pour devancer la co-leader du jour au lendemain Neha Tripathi (71) lors de la 10e étape du Hero Women’s Pro Golf Tour au Parcours Prestige Golfshire.Sneha Singh, ne disputant que son deuxième tournoi en tant que professionnelle, a tiré un deuxième 71 consécutif et a été classée troisième à 2-moins de 142, tandis que Nayanika Sanga a également tiré 1-moins de 71 pour être quatrième à 1-moins de 143 pour deux Les manches.

Pranavi Urs a fait amende honorable pour son premier tour de 76 avec un 3 sous 69 qui l’a vue monter à la cinquième place à 1 sur 145, mais toujours cinq coups derrière le leader Seher. Seher, qui était le finaliste des huitième et neuvième manches du Hero WPG Tour, a eu un départ lent avec un birdie contre deux bogeys pour 1-over dans les neuf premiers, tandis que Neha Tripathi avait un birdie et un bogey pour obtenir en tête unique.

Sur le neuf de retour, Seher a réussi trois birdies les 11, 14 et 15 et n’a eu aucun bogey tandis que Neha n’a pas non plus eu de bogey mais un seul birdie le 18. Cela a donné à Seher une avance d’un coup sur le moral avant le tour final.

Sneha a réussi des birdies consécutifs aux troisième et quatrième, puis des bogeys consécutifs aux septième et huitième pour tourner à égalité égale. Au neuf de retour, elle a réussi un birdie 10e, puis a eu huit normales consécutives pour terminer à 71.

Lire aussi – Le capitaine indien Rohit Sharma partage des photos de vacances avec sa famille en Angleterre

Nayanika Sanga a réussi trois birdies sur le neuf avant et un double bogey sur le neuf arrière. Pranavi a réussi un birdie en premier, septième, 16e et 18e et n’a laissé tomber qu’un seul coup sur le quatrième Par-4 alors qu’elle jouait régulièrement tout au long de la journée.

Gaurika Bishnoi, après son premier tour 73 avec une autre carte similaire, a terminé sixième tandis que Hitaashee Bakshi ((76-71), Jyotsana Singh (76-71), Gauri Karhade (73-74) et l’amateur Vidhatri Urs (71-76) étaient tous à égalité au septième rang.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.