Seher Atwal remporte la 10e manche avec un birdie au dernier trou

Seher Atwal a gardé ses nerfs et a tiré un birdie sur le dernier trou pour remporter son premier titre de la saison lors de la 10e étape du Hero Women’s Pro Golf Tour, à Bengaluru, vendredi.

Seher a terminé deuxième lors de ses deux derniers départs.

Une bataille dramatique s’est déroulée le dernier jour du Prestige Golfshire avec pas moins de quatre prétendants au titre.

Seher (72 ans) a perdu son avance du jour au lendemain tôt sur le premier neuf et Sneha Singh a mené au virage avec un premier neuf de moins de 34 ans.

Puis Nayanika Sanga (70 ans) a fait une charge pour fixer l’objectif du club-house. Pour Neha Tripathi, les putts ne tomberaient pas. Elle a terminé avec un par le 18 et un par 72 pair, bien qu’un birdie au dernier trou aurait forcé un play-off avec Seher, dont les 10 derniers trous avec trois birdies et aucun bogey ont permis de régler le problème.

Nayanika Sanga, une golfeuse de Gurgaon qui a eu 18 ans le mois dernier, a réalisé une belle performance en terminant avec 2 sous 70. Elle a terminé à un court de Seher et était à égalité pour la deuxième place avec Neha Tripathi (72).

Seher a commencé la dernière journée avec un coup d’avance sur Neha mais a perdu trois coups sur les premier, troisième et sixième alors que Neha n’avait qu’un bogey sur le cinquième. À ce moment-là, Neha avait une longueur d’avance sur Seher. Neha a réussi un birdie le huitième.

La bataille est devenue intense alors que Seher a réussi un birdie au neuvième et Neha l’a bogeyé pour un swing à deux coups qui les a mis à niveau, mais les deux étaient à deux coups derrière le troisième joueur du groupe final, Sneha. Elle a joué un superbe front neuf de 2 sous 34 avec quatre birdies et deux bogeys.

Seher a réussi un birdie le 11 pour aller de l’avant, Neha a égalisé avec un birdie le 12 et le duo était à égalité jusqu’à ce qu’ils arrivent au 18. Seher a réussi un birdie, tandis que Neha a raté le coup.

Sneha a eu les montagnes russes d’un dernier jour. Elle a commencé à moins de deux et faisait de très bons coups puisqu’elle avait quatre oiselets contre deux bogeys pour arriver à quatre sous pour le tournoi après les neuf premiers. Elle a également pris la tête devant ses partenaires de jeu, Seher et Neha.

Sneha a faibli par la suite avec des bogeys les 11 et 12 et un birdie le 16 l’a ramenée à 3 sous et aux côtés de Seher et Neha.

La chance de Sneha s’est terminée par un bogey le 17, et elle a paré le 18 pour une carte de 72 avec cinq birdies et cinq bogeys. Elle a terminé 2-moins de 214 à la quatrième place.

Neha, qui détenait une part de l’avance au premier tour, a payé le prix de deux bogeys sur les neuf premiers, bien qu’elle ait également réussi un birdie.

Sur le neuf de retour, Neha n’a eu qu’un seul birdie et a terminé avec un par le 18 où elle avait besoin d’un birdie pour entrer dans un play-off avec Seher.

