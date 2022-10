SEHA va piloter les solutions de radiologie IA de Lunit

SEHA, le plus grand réseau de soins de santé des Émirats arabes unis, a conclu un accord de collaboration avec la société sud-coréenne d’IA médicale Lunit pour tester ses solutions de radiologie IA.

Anciennement Abu Dhabi Health Services Co., l’organisation gère 13 hôpitaux publics et 46 cliniques.

Selon un communiqué de presse, SEHA procédera à une preuve de concept (POC) de la suite de solutions de radiologie de Lunit sous la marque INSIGHT. Il comprendra Lunit INSIGHT CXR pour l’analyse des radiographies thoraciques et Lunit INSIGHT MMG pour l’analyse mammographique.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le Dr Afra Rashed Saeed Almesaied Alneyadi, radiologue au SEHA, a déclaré que les expériences POC répondent à leur objectif d’améliorer le programme d’analyse d’images médicales de l’organisation afin de fournir de meilleurs services médicaux.

Pendant ce temps, Lunit prévoit de développer davantage ses activités au Moyen-Orient grâce à cette collaboration. Le marché de l’imagerie médicale de la région devrait progresser plus de 30 milliards de dollars en valeur d’ici 2029 contre 20 milliards de dollars l’an dernier, avec une croissance à un TCAC de 5,5 %. En mars, la société est entrée sur le marché pour la première fois via un contrat d’approvisionnement avec Roche et Microsoft Azure pour exporter Lunit INSIGHT MMG.

LA GRANDE TENDANCE

Au début de cette année, basé en Egypte La Fondation Baheya, qui fournit des soins gratuits contre le cancer du sein, a commencé à adopter le Lunit INSIGHT MMG.

En juillet, le L’hôpital international de Bumrungrad, un hôpital privé de Bangkok, en Thaïlande, a reçu les solutions d’IA de Lunit pour les analyses de radiographie pulmonaire et de mammographie grâce à un partenariat avec Fujifilm Thailand et Microsoft. Le même mois, l’assureur taïwanais Cathay Life Insurance a obtenu une licence pour intégrer Lunit INSIGHT CXR dans son flux de souscription.