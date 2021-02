Segro enregistre une augmentation de ses bénéfices alors que les entreprises se démènent pour l’espace

Une dame passe devant un panneau Click and Collect à Birmingham pendant le verrouillage national.

LONDRES – La plus grande société de location d’entrepôts du Royaume-Uni a déclaré vendredi que le récent boom des achats en ligne survivrait à la pandémie, après que les bénéfices de la société se soient envolés en 2020.

Segro, société cotée au Royaume-Uni spécialisée dans les entrepôts urbains et à grande surface à travers l’Europe, a signalé vendredi une augmentation de 62% de son bénéfice avant impôt entre 2019 et 2020.

La crise des coronavirus et ses restrictions ultérieures ont conduit à une demande croissante des consommateurs pour des services en ligne, ce qui a conduit les entreprises à avoir besoin de plus d’espaces industriels pour desservir leurs clients.

« La pandémie a renforcé l’importance de réseaux de distribution efficaces et résilients pour faciliter la fourniture d’une grande variété de biens et de services, entraînant une augmentation de la demande d’espace d’entrepôt », a déclaré David Sleath, directeur général de Segro, dans un communiqué. L’entreprise se classe comme le plus grand propriétaire immobilier industriel du Royaume-Uni.

Le nouveau loyer nominal (loyer sans concessions) a atteint 77,9 millions de livres sterling (109 millions de dollars) en 2020, dont 41,1 millions de livres sterling issus de nouveaux accords de pré-location, a-t-il déclaré. De plus, les taux de vacance sont restés faibles sur la même période à 3,9%, contre 4% en 2019.