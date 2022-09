Ségrégation des étudiants chinois : March célèbre son 100e anniversaire

VICTORIA –

Le premier jour d’école à Victoria, il y a cent ans, a marqué le début d’une grève étudiante contre la ségrégation qui a aidé les Sino-Canadiens à solidifier leur place dans un pays qui n’était pas toujours accueillant, disent des historiens et des experts culturels.

C’est le 5 septembre 1922 que plus de 200 élèves sino-canadiens de la capitale de la Colombie-Britannique ont refusé de fréquenter les écoles obligatoires réservées aux Chinois du Victoria School Board, lançant une grève étudiante d’un an qui a finalement vu le conseil renverser sa politique ségrégationniste en l’heure de la rentrée en 1923.

Une marche du lundi pour commémorer la grève étudiante devait commencer à l’école primaire qui porte toujours le nom de George Jay, le président du conseil scolaire en 1922, et devait se terminer au parc voisin de Kings Road, qui était l’emplacement prévu pour le écoles exclusivement chinoises.

“Nous parlons d’histoire et nous parlons de l’histoire sino-canadienne, eh bien, c’est pour moi le moment décisif”, a déclaré Grace Wong Sneddon, une spécialiste de la culture chinoise et de l’identité asiatique de l’Université de Victoria qui a grandi à Victoria et est allée à l’école publique là-bas. .

“Jusqu’à présent, il y avait des Canadiens et il y avait des Chinois”, a-t-elle déclaré lors d’une entrevue. “Ils n’allaient pas ensemble. Mais ce moment, cet acte de défi et cette démonstration d’agence, je pense, ont vraiment marqué le moment et fait des Sino-Canadiens un concept et une réalité. C’est tellement cool.”

Wong Sneddon a déclaré que les Sino-Canadiens subissaient des politiques racistes et des stéréotypes raciaux, mais la communauté s’est unie et a tiré sur la proposition de placer leurs enfants dans des écoles séparées.

“Les parents ont dit que l’éducation est trop importante pour nos enfants et si nous ne nous levons pas maintenant, les générations futures seront affectées”, a-t-elle déclaré. Toute la communauté a soutenu ce mouvement : associations de clans, associations de comtés, commerçants, riches, pauvres, particuliers, familles dirigées par la Chinese Consolidated Benevolent Association. »

Wong Sneddon a déclaré que la communauté sino-canadienne locale avait embauché deux enseignants des États-Unis qui donnaient des cours tout au long de l’année pour s’assurer que les élèves ne se laisseraient pas distancer par la grève.

Le conseil scolaire du Grand Victoria a présenté des excuses officielles plus tôt ce mois-ci pour la politique de ségrégation de 1922, et les membres actuels du conseil devraient assister à la marche anniversaire de lundi.

La commission scolaire prévoit également ériger une plaque en l’honneur de la grève étudiante.

“Parmi une longue liste de torts historiques perpétués contre la communauté chinoise de Victoria, cela se démarque comme un incident particulièrement sombre pour notre district scolaire”, a déclaré le président actuel du conseil d’administration, Ryan Painter, dans un communiqué. “La discrimination raciste qui a conduit à cet acte est inacceptable et regrettée.”

L’ancien maire de Victoria, Alan Lowe, qui est sino-canadien, a publié une déclaration disant que les actions des étudiants il y a 100 ans ont aidé à ouvrir la voie à des étudiants comme lui pour exceller dans les écoles publiques des décennies plus tard.

“Ce qui a commencé comme un boycott scolaire est devenu un mouvement de protestation pour l’égalité qui a rassemblé la communauté chinoise aux niveaux local, régional et national, des associations de comtés et de clans aux individus”, a déclaré Lowe, qui est également président de la Victoria Chinatown Museum Society.

Tim Stanley, professeur émérite de l’Université d’Ottawa qui a étudié l’histoire du racisme au Canada, a déclaré que la grève étudiante de Victoria était un événement monumental dans l’établissement de la communauté sino-canadienne du Canada.

Il a écrit un livre sur la grève intitulé “Contesting White Supremacy: School Segregation, Anti-Racism and the making of Chinese-Canadians” et a déclaré qu’il prévoyait d’assister à la marche commémorant ce qu’il a décrit comme une période charnière pour la communauté.

“C’est le moment où les Chinois disent : ‘Regardez, nous sommes Canadiens. Nous sommes ici depuis avant que le pays n’existe et nous n’allons plus le supporter'”, a-t-il déclaré à propos de la grève. “‘Nous sommes prêts à le faire pour nos droits.”‘



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2022.