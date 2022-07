Sega Genesis Mini 2 est maintenant disponible en précommande sur Amazon

La Sega Genesis Mini 2 sortira en Amérique du Nord le 27 octobre, la société annoncé mercredi. La mini console de deuxième édition est maintenant .

Les fans pourront jouer à plus de 50 jeux classiques et titres de CD sur la console mise à jour, et les contrôleurs Sega Genesis Mini actuels seront compatibles, a déclaré Sega. La société auparavant a dévoilé la nouvelle console en juin pour les ventes au Japon, mais n’a confirmé que mercredi qu’il serait disponible aux États-Unis en octobre.

La nouvelle mini console sera livrée avec un pavé de commande à six boutons. Sega a déclaré que le Mini 2 a une “gamme de jeux plus grande et plus impressionnante” que le Sega Mini, ainsi qu’un jeu bonus “jamais sorti”. Certains des jeux CD classiques auxquels les utilisateurs peuvent jouer sont Sonic CD, Shining Force, Silpheed, Mansion of Hidden Souls, Night Striker et The Ninja Warriors.

La précommande du Sega Genesis Mini 2 sur Amazon coûte 103,80 $ et 21,99 $ d’expédition, pour un prix total au débarquement d’un peu moins de 126 $.