Sega et Universal annoncent le film « Shinobi »

Sega a déjà connu un certain succès sur grand écran et cherche désormais à étendre ce succès avec un film basé sur sa franchise Shinobi.

Ce film Universal sera réalisé par Sam Hargrave, avec Ken Kobayashi (Ensoleillé, passe à autre chose) écrivant l’adaptation scénaristique du hack-and-slash à défilement horizontal qui a fait ses débuts dans les salles d’arcade en 1987.

Depuis le premier jeu de Joe Musashi, la franchise a donné naissance à des suites, des spin-offs, s’est vendue à plus de cinq millions d’exemplaires dans le monde et un nouveau jeu est également en préparation dans le cadre de l’initiative de Sega visant à relancer sa bibliothèque de jeux classiques. Certaines images de ce nouveau jeu ont même fuité plus tôt cette année.

Voici quelques informations sur le talent produisant ce prochain film Shinobi (via Deadline) :

« Marc Platt et Adam Siegel produiront le film via Marc Platt Productions aux côtés de Dmitri M. Johnson via Story Kitchen et Toru Nakahara pour Sega. Mike Goldberg sera producteur exécutif aux côtés de Timothy I. Stevenson, qui coproduit. »

Universal, comme vous le savez probablement déjà, est également responsable des récentes adaptations cinématographiques des séries Super Mario Bros. et Five Nights at Freddy’s.

Outre Shinobi et le film Sonic 3 (qui sort en salles en décembre), un film Streets of Rage a également été annoncé. Lorsque nous en saurons plus sur ce nouveau projet, nous vous le ferons savoir.