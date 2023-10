Rovio Entertainment Corp. Sortie boursière de Rovio Entertainment Corporation le 27 octobre 2023 à 9h00 EEST Rovio Entertainment Corp. : Rapport intermédiaire du 3ème trimestre 2023 : SEGA a acquis 97,7% de Rovio – la procédure de rachat des actions restantes a commencé Faits saillants de juillet à septembre 2023 SEGA a pris le contrôle de 97,7 % des actions émises et en circulation de Rovio et a entamé une procédure de rachat pour obtenir la propriété des actions émises et en circulation restantes.

Le chiffre d’affaires du groupe Rovio a diminué de 5,6% à 73,1 millions d’euros (77,4). Sur une base comparable

Sur cette base, le chiffre d’affaires a diminué de 0,3%. Cette baisse est principalement due à Angry Birds 2 et Angry Birds Journey.

Il n’y a eu aucun lancement de nouveau jeu au cours du trimestre. Moomin : Puzzle & Design, Wizard Hero et Hunter Assassin 2 ont continué leur lancement en douceur.

L’EBITDA du Groupe a diminué à 10,0 millions d’euros (12,2) et la marge d’EBITDA a diminué à 13,7% (15,7).

L’EBITDA ajusté du Groupe a augmenté à 15,8 millions d’euros (15,7) et la marge d’EBITDA ajusté a augmenté à 21,7 % (20,2).

Le bénéfice d’exploitation du Groupe a diminué à 6,7 millions d’euros (8,6) et la marge bénéficiaire d’exploitation a diminué à 9,1 % (11,1).

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a augmenté à 12,5 millions d’euros (12,1) et la marge bénéficiaire opérationnelle ajustée a augmenté à 17,1% (15,6). Les ajustements au cours de la période sous revue s’élèvent à 5,8 millions d’euros et comprennent des frais de conseil liés à l’acquisition par SEGA pour 10,4 millions d’euros, des règlements ponctuels d’intéressement à long terme et de bonus de 1,9 million d’euros et des changements dans le passif éventuel de Ruby. Acquisition de jeux pour -6,4 millions d’euros.

Les réservations brutes des jeux ont diminué de 4,7% à 67,5 millions d’euros (70,8). Comparable

les réservations brutes ont augmenté de 0,7%.

Les investissements en acquisition d’utilisateurs ont diminué à 21,1 millions d’euros (21,3), représentant 29,6% du chiffre d’affaires des jeux (28,7). Le flux de trésorerie opérationnel a diminué à EUR -0,9 million (8,6). Le flux de trésorerie négatif est dû aux coûts liés à l’acquisition par SEGA. Le bénéfice par action a augmenté à EUR 0,12 (0,10). Le bénéfice ajusté par action a augmenté à 0,18 EUR (0,14). L’histoire continue

Faits saillants de janvier à septembre 2023

Le chiffre d’affaires du groupe Rovio a diminué de 7,9% à 221,8 millions d’euros (240,8). Sur une base comparable

Sur cette base, le chiffre d’affaires a diminué de 7,0 %. Cette baisse est due à la forte hausse du lancement d’Angry Birds Journey au premier trimestre 2022 et à la baisse des revenus d’Angry Birds 2.

L’EBITDA du Groupe a diminué à 32,0 millions d’euros (37,6) et la marge d’EBITDA a diminué à 14,4% (15,6).

L’EBITDA ajusté du Groupe a diminué à 38,7 millions d’euros (44,3) et la marge d’EBITDA ajusté a diminué à 17,4 % (18,4).

Le bénéfice d’exploitation du Groupe a diminué à 22,4 millions d’euros (26,6) et la marge bénéficiaire d’exploitation a diminué à 10,1% (11,0).

Le résultat opérationnel ajusté du Groupe a diminué à 29,1 millions d’euros (33,3) et la marge bénéficiaire d’exploitation ajustée a diminué à 13,1 % (13,8).

Les réservations brutes des jeux ont diminué de 7,0% à 208,3 millions d’euros (224,1). Comparable les réservations brutes ont diminué de 6,1%. Les investissements en acquisition d’utilisateurs ont diminué à 66,3 millions d’euros (73,2), représentant 30,7% du chiffre d’affaires des jeux (31,5). Le flux de trésorerie opérationnel a diminué à EUR -1,2 million (37,9) en raison des variations du fonds de roulement, du paiement du règlement du procès au Nouveau-Mexique en janvier et des coûts liés à l’acquisition par SEGA. Le bénéfice par action est stable à EUR 0,30 (0,30). Le bénéfice ajusté par action a diminué à 0,37 EUR (0,38). *) La croissance comparable est calculée à taux de change USD/EUR constants. Chiffres clés 7–9/ 7–9/ Changement, 1–9/ 1–9/ Changement, 1-12/ millions d’euros 2023 2022 % 2023 2022 % 2022 Revenu 73.1 77,4 -5,6% 221,8 240,8 -7,9% 317,7 BAIIA 10,0 12.2 -17,9% 32,0 37,6 -14,9% 43.3 Marge d’EBITDA 13,7% 15,7% 14,4% 15,6% 13,6% EBITDA ajusté 15,8 15.7 1,0% 38,7 44.3 -12,8% 53,9 Marge d’EBITDA ajusté, % 21,7% 20,2% 17,4% 18,4% 17,0% Résultat opérationnel 6.7 8.6 -22,0% 22.4 26.6 -15,8% 28,6 Marge bénéficiaire d’exploitation, % 9,1% 11,1% 10,1% 11,0% 9,0% Résultat opérationnel ajusté 12,5 12.1 3,8% 29.1 33.3 -12,8% 39.2 Marge bénéficiaire d’exploitation ajustée, % 17,1% 15,6% 13,1% 13,8% 12,3% Bénéfice avant impôt 9.3 10.2 -8,9% 26,5 30.4 -12,9% 30,6 Bénéfice ajusté de la période 13.6 10.4 30,8% 28.4 28.2 0,8% 31.4 Dépenses en capital 1.8 1.3 34,5% 6.3 4.6 38,7% 7.0 Acquisition d’utilisateurs 21.1 21.3 -0,9% 66,3 73.2 -9,5% 96,5 Rendement des capitaux propres (ROE), % 11,5% 19,0% 11,5% 19,0% 14,4% Ratio d’endettement net, % -62,6% -81,3% -62,6% -81,3% -72,7% Taux de capitaux propres, % 86,0% 72,3% 86,0% 72,3% 79,3% Bénéfice par action, EUR 0,12 0,10 16,5% 0,30 0,30 -0,4% 0,30 Bénéfice par action, dilué en EUR 0,12 0,10 17,1% 0,30 0,30 -0,5% 0,30 Bénéfice ajusté par action, EUR 0,18 0,14 29,7% 0,37 0,38 -0,8% 0,42 Flux de trésorerie nets liés aux activités opérationnelles -0,9 8.6 -110,9% -1,2 37,9 -103,3% 49,9 Salariés (moyenne de la période) 558 522 6,9% 560 506 10,7%

513 Sauf indication contraire, les chiffres de comparaison entre parenthèses se réfèrent à la période correspondante de l’année précédente. Les calculs et les définitions sont présentés dans la section Mesures de performance. Les variations dans les devises comparables ont été calculées en convertissant les chiffres de la période de reporting avec les taux de change moyens USD/EUR de la période de comparaison pour les achats intégrés aux applications libellés en dollars américains aux États-Unis et pour les ventes des réseaux publicitaires mondiaux. Alex Pelletier-Normand, PDG Au troisième trimestre 2023, Rovio est passée à une nouvelle phase, puisque SEGA a pris le contrôle de 97,7 % des actions émises et en circulation de Rovio. Même si la dynamique du marché est restée plus faible que l’année dernière, nous sommes restés disciplinés dans nos propres opérations et nous nous sommes concentrés sur la recherche des synergies que notre vie avec SEGA pourrait impliquer pour faire ressortir le meilleur de Rovio. Le marché mondial des jeux mobiles a diminué de 0,7 % au troisième trimestre par rapport à la même période de l’année précédente, mais est resté stable en séquentiel. Chez Rovio, nos réservations brutes comparables ont augmenté respectivement de 0,7 % et 3,8 %. Comme lors des trimestres précédents, la croissance est principalement portée par Angry Birds Dream Blast.

Nous avons de grandes ambitions en termes de développement de nos meilleurs jeux live et d’en lancer de nouveaux. Nous avons renforcé l’équipe de Stockholm, dans le nid d’Angry Birds 2, en nommant Johannes Mang au poste de nouveau chef de studio. Johannes apporte avec lui une longue histoire de travail dans le domaine des jeux en tant que service, ainsi que dans le développement de nouveaux produits et fonctionnalités dans les jeux AAA et mobiles. Concernant nos nouveaux titres, nous travaillons à améliorer la monétisation de Moomin : Puzzle & Design et prévoyons la fenêtre de lancement mondiale pour le premier trimestre 2024. Notre activité de licence de marque a continué à présenter du nouveau contenu, avec Angry Birds Slingshot Stories, l’une des séries au format court les plus appréciées de l’IP, qui revient tout juste avec une nouvelle saison en octobre pour que les fans puissent s’y plonger. Les saisons précédentes ont enregistré plus de 120 millions de vues sur la seule chaîne YouTube d’Angry Birds, ce qui démontre la popularité durable de cette franchise divertissante.

L’acquisition de Rovio par SEGA a progressé au point qu’ils ont entamé une procédure de rachat des actions minoritaires de Rovio afin d’obtenir la propriété de toutes les actions émises et en circulation. Parallèlement, le travail de synergie et d’intégration que nous menons en bonne coopération avec SEGA avance à plein régime. Nous sommes impatients d’en récolter les bénéfices et sommes plus qu’enthousiasmés par les opportunités futures que les IP dynamiques et les talents que nous avons ensemble apporteront. Perspectives 2023 (précisées)

Nous nous attendons à ce que notre chiffre d’affaires comparable soit inférieur à celui de l’année dernière et que notre bénéfice d’exploitation ajusté soit au niveau de l’année dernière. Informations complémentaires sur les investissements en acquisition d’utilisateurs au quatrième trimestre 2023

Les investissements dans l’acquisition d’utilisateurs au quatrième trimestre 2023 devraient représenter 25 à 30 % des revenus des jeux.

Perspectives 2023 (précédent) Nous nous attendons à ce que nos revenus comparables et notre bénéfice d’exploitation ajusté soient au niveau de l’année dernière.

Plus d’information Alex Pelletier-Normand, PDG, tél. +358 40 730 3442 (téléphone Relations Investisseurs)

