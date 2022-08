S’efforcer de faire de votre expérience une promenade dans le parc – Shaw Local

Parmi les sept valeurs fondamentales du Geneva Park District figure l’engagement du client, un désir omniprésent de servir notre communauté.

Cela se reflète dans divers aspects de nos opérations – dans les sourires amicaux accueillant les visiteurs lorsqu’ils franchissent nos portes, dans le placement astucieux des plantes et des fleurs qui créent un paysage de beauté, et dans les nombreux programmes et événements spéciaux qui se déroulent tout au long l’année. Chacun de ces actes culmine dans notre objectif de dépasser les attentes des clients et de les inspirer à vivre leur meilleure vie.

Tendance du moment : les parcs

L’engagement client comprend la mise en œuvre d’outils qui nous aident à recueillir et à répondre aux intérêts des clients que nous servons. Récemment, par exemple, nous avons appris de nos outils de gestion de site Web qu’un terme de recherche tendance en ligne en ce moment est “Parcs près de chez moi”.

Cette tendance semble logique, compte tenu de l’abondance des avantages que ces espaces peuvent apporter. La recherche nous indique que les parcs offrent une multitude d’avantages pour la santé physique et mentale, ainsi que pour le fonctionnement social et le développement des jeunes. Selon un résumé des recherches de la National Recreation and Park Association, “En plus d’améliorer la santé physique, la présence de parcs de quartier… favorise le bien-être psychologique”.

Par exemple, la NRPA cite qu’une étude sur les résidents âgés de Tokyo a révélé que ceux qui vivaient dans des quartiers dotés d’espaces verts piétonniers vivaient plus longtemps et faisaient état d’un meilleur état fonctionnel. Une autre étude résumée par la NRPA révèle que “les personnes vivant à proximité d’espaces verts connaissaient davantage leurs voisins, rapportaient un sentiment d’appartenance plus fort et se soutenaient davantage les unes les autres”.

Bienvenue dans les parcs

Dans le cadre de notre engagement envers nos clients, nous nous efforçons de créer des opportunités d’accueil construites autour de cette envie de visiter les près de 50 parcs du quartier.

Si votre foyer souhaite découvrir une telle expérience, Cookouts in the Park pourrait vous intéresser. Chaque été, le Geneva Park District invite les résidents dans une poignée de parcs de quartier pour jouer sur de nouveaux équipements, se connecter avec les voisins et profiter des espaces verts ouverts.

Le 16 août, nous vous invitons au parc Hathaway de 17 h 30 à 19 h 30 pour profiter des nouveaux équipements de jeux qui ont été installés au printemps. Des hot-dogs et des rafraîchissements seront servis gratuitement et il y aura des airs familiaux.

Les enfants profitent d’un barbecue dans le parc à Fargo Park (Quartier Genève Parc)

Trésors cachés toute l’année

Si vous cherchez à découvrir d’autres parcs et les sentiers, terrains de jeux et lieux de pêche qu’ils peuvent offrir, pourquoi ne pas vous amuser et choisir un parc au hasard. Il y a des chances qu’il y en ait dont vous ne soupçonniez même pas l’existence ! Notre site Web propose un annuaire interactif en ligne de tous les parcs du Geneva Park District à https://www.genevaparks.org/interactive-google-map/.

Nous espérons que cela vous incitera à planifier une visite aux parcs communautaires de Clover Hills, Elm ou Mill Creek, pour n’en nommer que quelques-uns. Comme notre personnel, ils n’attendent que de vous accueillir !