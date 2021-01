Un deuxième projet important d’intérêt européen commun (IPCEI) pour soutenir la recherche et l’innovation dans la chaîne de valeur des batteries est conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État, a déclaré la Commission européenne le 26 janvier. Le projet, appelé European Battery Innovation, a été préparé et notifié conjointement par l’Autriche. , Belgique, Croatie, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Italie, Pologne, Slovaquie, Espagne et Suède.

Les douze États membres fourniront jusqu’à 2,9 milliards d’euros de financement dans les années à venir. Le financement public devrait débloquer 9 milliards d’euros supplémentaires d’investissements privés, soit plus de trois fois le soutien public. Le projet complète le premier IPCEI dans la chaîne de valeur des batteries que la Commission a approuvé en décembre 2019.

Vice-président de la Commission Maros SefCovic, en charge de l’Alliance européenne des batteries, a déclaré que ce projet paneuropéen fort aidera à révolutionner le marché des batteries de nouvelle génération. «Cela renforcera également notre autonomie stratégique dans un secteur vital pour la transition verte et la résilience à long terme de l’Europe. Il y a trois ans environ, l’industrie européenne des batteries était à peine sur la carte. Aujourd’hui, l’Europe est un hotspot mondial de la batterie. Et d’ici 2025, nos actions dans le cadre de l’European Battery Alliance se traduiront par une industrie robuste pour alimenter au moins six millions de voitures électriques chaque année. Notre succès réside dans la collaboration, avec quelque 300 partenariats entre acteurs industriels et scientifiques prévus dans ce seul projet », a déclaré Sefcovic.

Vice-président exécutif de la Commission européenne Margrethe Vestageuse, en charge de la politique de concurrence, a noté que face à ces défis d’innovation massifs pour l’économie européenne, les risques peuvent être trop importants pour qu’un seul État membre ou qu’une seule entreprise les prenne à lui seul. «Il est donc logique que les gouvernements européens s’unissent pour aider l’industrie à développer des batteries plus innovantes et durables. Le projet d’aujourd’hui est un exemple de la manière dont la politique de concurrence va de pair avec l’innovation et la compétitivité. En permettant une innovation de rupture tout en garantissant que des ressources publiques limitées sont utilisées pour attirer l’investissement privé et que les distorsions de concurrence sont minimisées. Un soutien important s’accompagne également d’une responsabilité: le public doit bénéficier de son investissement, c’est pourquoi les entreprises bénéficiant d’une aide doivent générer des retombées positives dans toute l’UE », a déclaré Vestager.

Selon la Commission, le projet couvrira toute la chaîne de valeur des batteries, depuis l’extraction des matières premières, la conception et la fabrication des cellules et des packs de batteries, et enfin le recyclage et l’élimination dans une économie circulaire, avec un fort accent sur la durabilité. Il devrait contribuer au développement de tout un ensemble de nouvelles percées technologiques, y compris différentes chimies cellulaires et de nouveaux processus de production, et d’autres innovations dans la chaîne de valeur des batteries, en plus de ce qui sera réalisé grâce à la première batterie IPCEI.

Commissaire au marché intérieur Thierry Breton a déclaré que la chaîne de valeur des batteries joue un rôle stratégique pour répondre aux ambitions de l’UE en termes de mobilité propre et de stockage d’énergie. «En établissant une chaîne de valeur complète, décarbonée et numérique des batteries en Europe, nous pouvons donner à notre industrie un avantage concurrentiel, créer des emplois indispensables et réduire nos dépendances indésirables vis-à-vis des pays tiers – bref, nous rendre plus résilients. Ce nouvel IPCEI prouve que l’Alliance européenne des batteries, un élément important de la boîte à outils de la politique industrielle de l’UE, est en train de livrer », a déclaré Breton.

La Commission a évalué le projet proposé au regard des règles de l’UE en matière d’aides d’État, plus particulièrement sa communication sur les projets importants d’intérêt européen commun (IPCEI). Lorsque les initiatives privées soutenant l’innovation de rupture ne se concrétisent pas en raison des risques importants que ces projets comportent, la communication de l’IPCEI sur les aides d’État permet aux États membres de combler conjointement le vide pour surmonter ces défaillances du marché, tout en garantissant que l’économie de l’UE en profite largement et en limitant les distorsions potentielles à la concurrence, a déclaré la Commission.

La Commission a constaté que l’IPCEI proposé remplissait les conditions requises énoncées dans sa communication, contribuant à un objectif commun en soutenant une chaîne de valeur stratégique pour l’avenir de l’Europe, en particulier en ce qui concerne une mobilité propre et à faibles émissions.

Le projet est très ambitieux, car il vise à développer des technologies et des processus qui vont au-delà de la technologie actuelle et permettront des améliorations majeures en termes de performances, de sécurité et d’impact environnemental.

La Commission a conclu que le projet comportait également des risques technologiques et financiers importants et qu’un soutien public est donc nécessaire pour inciter les entreprises à réaliser l’investissement.

La Commission a noté que l’aide aux entreprises individuelles est limitée à ce qui est nécessaire, proportionné et ne fausse pas indûment la concurrence. En particulier, la Commission a vérifié que le montant total des aides maximales prévues correspond aux coûts éligibles des projets et à leurs déficits de financement. En outre, si les grands projets couverts par l’IPCEI s’avèrent très réussis, générant des revenus nets supplémentaires, les entreprises reverseront une partie de l’aide reçue aux États membres respectifs (mécanisme de récupération).

Les résultats du projet seront largement partagés par les entreprises participantes bénéficiant du soutien public de la communauté scientifique européenne et de l’industrie au-delà des entreprises et des pays participants. En conséquence, des retombées positives seront générées dans toute l’Europe, a déclaré la Commission.

Sur cette base, la Commission a conclu que le projet était conforme aux règles de l’UE en matière d’aides d’État.

Le projet impliquera 42 participants directs, y compris des petites et moyennes entreprises (PME) et des start-up ayant des activités dans un ou plusieurs États membres. Les participants directs coopéreront étroitement entre eux à travers près de 300 collaborations envisagées et avec plus de 150 partenaires externes, tels que des universités, des organismes de recherche et des PME à travers l’Europe. Le projet global devrait être achevé d’ici 2028 (avec des échéanciers différents pour chaque sous-projet).