Seema Sajdeh trébuche en posant pour la fête post-paps au restaurant de Karan Johar; les internautes supposent “qu’elle est ivre” [Watch Video]

Seema Sajdeh – La star de Fabulous Lives of Bollywood Wives a été cliquée hier soir lors de la soirée au restaurant de Karan Johar où elle est tombée sur elle alors qu’elle posait pour les photographes après la fête et beaucoup ont supposé qu’elle était ivre. Seema Sajdeh était l’ex-femme de Sohail Khan et maintenant le couple est séparé et a heureusement évolué dans la vie, tandis que Seema s’est fait de solides amis dans l’industrie, dont Karan Johar et elle est sur la liste de toutes ses fêtes. C’était une affaire de stars hier soir, où Aryan Khan, Ananya Panday, Shanaya Kapoor et de nombreuses autres célébrités de Bollywood ont fait tourner la tête avec son jeu de mode.

Alors que Seema Sajdeh était également magnifique dans des ensembles imprimés marron, elle a attrapé les globes oculaires pour une toute autre raison. Dans cette vidéo, vous pouvez voir comment Seema met ses paris en avant et pose avec confiance pour les photographes. Alors que certains l’ont félicitée et d’autres l’ont accusée d’être ivre. Un utilisateur a dit : « Daaru pee rakhi hai chala jaa nhi rha ispar ». Un autre utilisateur l’a soutenue et a écrit : “C’est bien d’être pendu aussi des femmes de temps en temps.. Qu’est-ce qu’il y a à rire. Men apne gireban me jhanke jo maze le rhe.” Un autre utilisateur l’a critiquée et s’en est prise à son divorce, “Isko ou Malaika ko koi kaam hain hi nahin – sirf divorce karna hain ou ash karna hain”.

Regardez la vidéo de Seema Sajdeh trébuchant sur le sol alors qu’elle sort de la fête de Karan Johar

Seema Sajdeh et Sohail Khan ont divorcé après 20 ans de leur mariage et ont été définitivement découragés de les voir se séparer. Mais Seema et Sohail ont géré leur séparation avec beaucoup de maturité, l’ex-couple a deux enfants dans leur mariage, Nirvan et Yohan et ils restent avec leur mère et passent joyeusement du temps avec papa Sohail Khan avec chachu Salman Khan.