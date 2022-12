Seema Sajdeh révèle comment son fils Nivan Khan a réagi après avoir regardé sa vidéo virale “ivre”

La star de Fabulous Lives of Bollywood Wives, Seema Sajdeh, fait souvent la une des journaux pour sa déclaration de style et ses choix de mode. Cependant, elle a récemment été trollée après qu’une vidéo d’elle soit devenue virale sur les réseaux sociaux. Dans le clip, Seema ivre posait devant la maison de Karan Johar.

Dès que cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, les internautes l’ont trollée. Seema a finalement réagi au clip et à la pêche à la traîne lorsqu’elle est apparue à l’émission de Malaika Arora, Moving in with Malaika. Lorsque Malaika Arora lui a posé des questions sur la vidéo et a dit: «Récemment, j’ai vu une vidéo de toi. Je suis sûr que votre fils Nirvan a dû voir la même vidéo. Seema a répondu: “Nirvan m’a appelé après avoir regardé cette vidéo et il n’a pas réagi à la vidéo, mais il a demandé: ‘Woh kya dress this?’ Et j’ai dit ‘c’est ce que tu as à dire sur la vidéo’ ? Mais pour être honnête, j’étais en enfer pendant ces deux jours après que la vidéo soit devenue virale. En examinant sa vidéo, Seema Khan a déclaré: «Tout d’abord, je ne nie rien. Écoutez, tout le monde fait ça, mais je ne suis pas le seul idiot qui marchait comme ça.





Malaika Arora a commencé à applaudir et a dit: «Vous étiez juste en train de passer un bon moment, mais les gens ne le voient pas de cette façon. Pourquoi? Les femmes n’ont-elles pas le droit de sortir et de boire un verre ou deux, de passer un bon moment ? Vous êtes étiqueté comme “oh mon dieu, elle craint, elle n’a pas de caractère” ! Pourquoi sommes-nous jugés pour tout ?

A cela, Seema a dit: “Je suis vraiment reconnaissant pour tous les jugements parce que quelque part cela m’a aidé à avoir la peau épaisse … Vous réagissez une fois, vous réagissez deux fois, et après la troisième fois, vous êtes comme Ho Peu importe ‘… Des gens sans visage, sans nom… Je veux leur dire qu’ils le reverront… Tout le monde est devenu juge et partie.

