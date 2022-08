Seema Sajdeh parle de son divorce avec Sohail Khan : “C’est un trou noir profond que vous pouvez…”

La nouvelle du divorce de Sohail Khan et Seema Sajdeh avait laissé leurs fans sous le choc. Sur The Fabulous Lives Of Bollywood Wives, Seema a révélé qu’elle et Sohail vivaient séparément depuis 2017. Dans une nouvelle interview, Seema a déclaré qu’il devenait important pour elle de mettre fin à leurs 24 ans de mariage car elle se sentait constamment vautrée dans leur relation. .

“Le truc, c’est que si je devais me vautrer et que c’est un trou noir profond dans lequel on peut rapidement s’enfoncer. Alors je choisis d’être de l’autre côté. Pour moi, c’est ce qui me fait avancer. Donc, même pour les enfants, pour les membres de la famille, mon frère ou ma sœur. Ce n’est pas agréable de voir votre sœur se vautrer ou votre fille. Ensuite, vous êtes constamment stressé à propos de cette personne”, a déclaré Seems à Bollywood Bubble.

Elle a ajouté : “C’est donc à eux de voir que je regarde ma vie sous un angle complètement positif. J’ai abandonné toute négativité que je pourrais avoir. Je pense que j’ai atteint un point où je ne m’en soucie plus. . Tant que ces gens savent qui je suis, c’est ma famille, mes parents, mes enfants et mes frères et sœurs.”

De s’enfuir pour se marier à vivre maintenant leur vie séparément, l’histoire d’amour de Sohal et Seema était une affaire de rêve qui a eu une fin tragique. En 1998, Sohail a rencontré Seema lors du tournage de Pyaar Kiya To Darna Kya. L’étincelle a volé et ils ont commencé à sortir ensemble. Seema, basée à Delhi, a déménagé sa base à Mumbai pour poursuivre une carrière dans le design de mode.

Puisque la famille de Seema était opposée à leur relation, ils se sont enfuis pour se marier, prétendument dans un mariage Arya Samaj. Ils ont également eu une cérémonie de nikah le même jour. Plus tard, les deux familles ont accepté leur mariage. Ils ont accueilli leurs fils Nirvaan en 2000 et Yohan en 2011.