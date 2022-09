Seema Sajdeh interroge les trolls qui ont dit qu’elle n’était plus une épouse de Bollywood après son divorce avec Sohail Khan : “Est-ce la seule identité des femmes ?”

Seema Khan a fait partie de la série Web produite par Karan Johar, The Fabulous Lives Of Bollywood Wives, qui présente également l’épouse de Sanjay Kapoor, Maheep Kapoor, l’épouse de Chunky Panday, Bhavana Panday, et l’épouse de Samir Soni, Neelam Kothari. Dans l’émission, elle a parlé de sa séparation avec Sohail Khan, ce qui a donné du fil à retordre aux trolls qui ont dit qu’elle n’était plus une épouse de Bollywood et qu’elle n’appartenait pas à l’émission.

Réagissant aux trolls, Semble a riposté avec une réponse forte à ceux qui se demandaient pourquoi elle faisait toujours partie de The Fabulous Lives Of Bollywood Wives. « Je ne savais pas que les femmes étaient définies par leur mari et leur nom de famille. Est-ce leur seule identité ? » elle a dit L’Indian Express. Dans l’un des épisodes, Seema a retiré la plaque signalétique “Khan” de sa maison et l’a remplacée par la sienne qui se lit comme suit : “Seema, Nirvaan, Yohaan”.

Lorsque Seema Taparia a demandé à Seema de lui expliquer la raison pour laquelle elle avait décidé de se séparer de Sohail Khan, elle a dit que leurs points de vue étaient différents et qu’ils vivaient séparément depuis plus de 5 ans maintenant. Dans sa récente interview, Seema avait déclaré qu’elle avait mis fin à ses 24 ans de mariage avec Sohail car elle se sentait constamment vautrée dans leur relation.

Sohail et Seema se sont rencontrés sur les tournages de Pyaar Kiya To Darna Kya en 1998. Ils ont commencé à sortir ensemble et Seema a déplacé sa base de Delhi à Mumbai pour devenir créatrice de mode. La famille de Seema n’était pas favorable à sa relation avec Sohail. Ils se sont donc enfuis pour se marier, d’abord lors d’un mariage Arya Samaj, suivi d’une cérémonie Nikah le même jour. Les deux familles les ont acceptés après le mariage. Ils ont accueilli leurs fils Nirvaan en 2000 et Yohan en 2011.