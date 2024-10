Seema Sajdeh félicite Salman Khan pour avoir soutenu Malaika Arora après le décès de son père : « Quand il s’agit d’une crise, ils sont tous là » | Actualités du cinéma hindi

Seema Sajdeh l’ex-épouse de Sohail Khan, a non seulement apprécié mais a également salué son ancien beau-frère Salman Khan et sa famille pour leur ferme soutien à Malaika Arora, qui était auparavant mariée à Arbaaz Khan, dans le à la suite du décès de son père Anil Kuldip Mehta.

S’adressant à News 18, Seema a déclaré : « Ce sont des pierres. Quand il s’agit d’une crise ou si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils sont tous là. C’est ce qui fait d’eux la famille qu’ils sont », a déclaré Sajdeh.

Après le décès de son père, Salman, qui était occupée à un tournage en dehors de la ville, s’est précipitée vers Mumbai et a rencontré Malaika immédiatement à son retour, comme l’a indiqué Seema.

Seema a en outre expliqué que le soutien ne vient pas uniquement lors des apparitions publiques, exhortant tout le monde à savoir qu’ils sont également forts dans les moments difficiles. Elle a insisté sur le fait qu’outre Salman, Sohail, son ex-mari, Sohail, s’était également rassemblé autour de Malaika et l’avait réconfortée.

Malaika s’est séparée d’Arbaaz Khan en 2017. On la voit cependant rarement assister à des événements familiaux avec les Khans. Mais Salman lui-même n’est pratiquement pas apparu publiquement avec elle. Sa présence là-bas a non seulement touché Malaika, mais a même suscité l’appréciation des internautes qui ont apprécié l’empathie et la loyauté envers la famille.

Elle a avoué lors de l’entretien que cette unité familiale était gravée dans son esprit, surtout après avoir elle-même vécu une rupture avec Sohail Khan. Le couple a été ensemble pendant 24 ans avant de se séparer en 2022, mais la famille leur reste solidaire.

Pendant ce temps, après sa séparation d’Arbaaz Khan, Malaika était en couple avec Arjun Kapoor jusqu’au début de cette année, lorsque des informations faisant état de leur séparation ont fait surface.

