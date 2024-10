Seema Sajdeh accusée d’avoir confondu Arun Jaitley avec le directeur du SRCC : « Je ne suis pas une bimbo » | Tendance

La nouvelle saison de Fabulous Lives of Bollywood Wives de Netflix est maintenant disponible et cette fois, c’est une bataille entre les Fabulous Wives et les Bollywood Wives. Un extrait de l’émission Seema Sajdeh, ex-épouse de l’acteur de Bollywood Sohail Khan, confondant feu Arun Jaitley, ancien ministre de l’Union, avec un directeur d’université. (X/@wokeflix_)

Les épouses de Bollywood sont rejointes par trois nouvelles venues : la sœur de Ranbir Kapoor, Riddhima Kapoor Sahni, Shalini Passi et Kalyani Saha. Le spectacle verra s’affronter les épouses glamour de Delhi et de Mumbai.

Plusieurs extraits de la nouvelle saison de l’émission de télé-réalité sont devenus viraux après que les principales dames ont partagé leurs visions hilarantes de tout. L’un de ces clips montre Seema Sajdeh, ex-épouse de l’acteur de Bollywood Sohail Khan, confondant feu Arun Jaitley, ancien ministre de l’Union, avec un directeur d’université.

Dans la vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Maheep Kapoor, Bhavna Pandey, Neelam Kothari et Seema Sajdeh sont assises dans une voiture.

Jetez un œil au clip de l’émission ici :

Au cours de la conversation sur l’université de Bhavna, elle évoque Arun Jaitley, diplômé du Sri Ram College of Commerce de l’Université de Delhi en 1973, lorsqu’un Seema confus demande : « Il était votre directeur ?

La question a fait rire Maheep et Neelam.

« Seema pense qu’Arun Jaitley est votre directeur », plaisante Maheep.

Bhavna recherche ensuite le politicien sur Google et lit à haute voix sur son téléphone : « Il était membre du BJP et a été ministre des Finances et des Affaires générales. »

« Il est allé au SRCC, il connaît mieux la finance », répond Seema.

« On ne peut pas s’attendre à ce que je suive tous les gens qui font de la politique, na. Je ne suis pas une bimbo assise ici. Je suis aussi une personne performante à ma manière », précise-t-elle. (Lire aussi : À l’intérieur de la maison de 20 000 pieds carrés de Sanjay et Shalini Passi à Delhi, où le luxe rencontre l’art)

Trollé sur les réseaux sociaux

La vidéo, publiée avec la légende « Le QI de la Brigade Bandra Bollywood, toujours politiquement active », a recueilli plus de 18 000 vues jusqu’à présent et a été inondée de commentaires.

« Cette personne performante, à ma manière, m’a vraiment fait rire ! Testez-vous avec la réalité, d’accord ! » lire un commentaire.

« Qui sont ces tantes privilégiées à tort ? » » a demandé un autre utilisateur.

« Inke phone me koi app nahi hota jisse News pata lagti rahe ? », s’est demandé un troisième utilisateur. (Lire aussi : Sanjay Passi : Mari aux vies fabuleuses contre la star de Bollywood Wives Shalini Passi)