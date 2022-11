Seema Sajdeh a trollé alors qu’elle trébuchait en posant pour des paps à la fête de Karan Johar, les internautes disent qu’elle est “trop ​​ivre”

Le cinéaste et producteur Karan Johar a organisé une somptueuse fête dans la nuit du vendredi 25 novembre, à laquelle ont assisté les A-listers de Bollywood, dont le créateur de mode Manish Malhotra, et les acteurs Sonam Kapoor, Ananya Panday, Aryan Khan et Shanaya Kapoor, entre autres. .

Seema Sajdeh, l’ex-femme de Sohail Khan et l’une des vedettes de l’émission de téléréalité Fabulous Lives of Bollywood Wives de Netflix, était également présente à la fête. Bien que son jeu de mode était au point car elle avait l’air élégante dans une tenue assortie à imprimé animal, elle est devenue la cible des trolls des médias sociaux pour une raison différente.

Alors qu’elle posait pour les photographes, Seema semblait ivre et trébuchait en parlant à quelqu’un par téléphone. La vidéo a été partagée par le compte Instant Bollywood sur Instagram et est devenue virale avec des internautes se moquant du créateur de mode dans la section des commentaires.

Un utilisateur d’Instagram a mentionné les paroles de la célèbre chanson de Ranveer Singh et Vaani Kapoor de Befikre en commentant “Nashe si chad gayi hahaha”, tandis qu’un autre utilisateur a écrit “Trop ivre”. Un commentaire a également lu: “Daaru pee rakhi hai, chala jaa nhi rha isse.”





Certains utilisateurs ont même défendu Seema alors que l’un d’eux écrivait : “Laissez-la un peu de mou, n’est-elle pas autorisée à profiter d’une fête ? Allez les gars !!!”, tandis qu’un autre a écrit : “Ye log jo comment me gyaan pelte hain, lagta hai unke pure khaandaan me koi doodh ke alava kuchh peeta salut nahi hoga, hypocrites (Ces gens dans la section des commentaires, il semble que toute leur famille ne boive que du lait et rien d’autre).”

Pendant ce temps, en mai plus tôt cette année, Seema a divorcé de Sohail vingt-quatre ans après leur mariage. Ils co-parent maintenant leurs deux fils nommés Nirvan et Yohan. Après son divorce, elle a changé son nom Instagram de Seema Khan en Seema Kiran Sajdeh.