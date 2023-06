Seema Biswas met en garde les fans contre la copie du style de vie des célébrités : « Cela peut entraîner des dettes, du stress et un avenir compromis »

Les célébrités ont une influence majeure sur les fans. Avec leurs styles de vie glamour tels que présentés sur les réseaux sociaux, il est tentant pour les fans d’adopter des garde-robes, des accessoires et des voyages similaires. Cependant, imiter aveuglément vos célébrités préférées peut avoir des conséquences désastreuses. Maintenant, dans une interview, Seema Biswas a exhorté les fans à être prudents et à éviter de copier le style de vie des acteurs. L’acteur lauréat d’un prix national a déclaré que si les gens se chargent de suivre un style de vie de célébrité, cela peut conduire à « l’endettement, le stress et un avenir compromis ».

Seema Biswas a déclaré que les célébrités vivent souvent dans un monde de privilèges, de luxe et de ressources infinies. Et, reproduire leurs modes de vie extravagants est « irréaliste pour la personne moyenne ». « Essayer de reproduire leur style de vie extravagant est irréaliste pour la personne moyenne. En poursuivant des normes inaccessibles, les fans risquent l’insatisfaction, des difficultés financières et une perte d’identité », a-t-elle déclaré à ETimes.

Fans trompeurs

Elle a en outre mentionné que de nombreuses célébrités affichent des possessions opulentes et se livrent à des expériences somptueuses, ce qui induit les fans en erreur en leur faisant croire qu’ils devraient donner la priorité au matérialisme. Se charger financièrement de suivre le style de vie des célébrités peut entraîner des dettes, du stress et un avenir compromis.

Selon l’acteur vétéran, les gens qui imitent leurs idoles « peuvent perdre le contact avec leur vrai moi », sacrifiant l’authenticité pour s’adapter à un moule préconçu. Elle a déclaré que les fans qui imitent leurs actions sans envisager les conséquences potentielles se retrouveront dans des « situations défavorables », nuisant à leur vie personnelle et professionnelle.

Santé mentale

Seema Biswas a partagé que même si les fans envient les apparences glamour, ils voient rarement les luttes que les stars traversent dans les coulisses. Idolâtrer les stars peut avoir un impact négatif sur le bien-être mental des fans ainsi que sur l’estime de soi.

Les célébrités sont souvent associées à des normes de beauté superficielles, au matérialisme et à des tendances éphémères. Lorsque les fans suivent aveuglément leurs stars préférées, ils ont tendance à négliger la croissance personnelle, les relations significatives et les passions. « Chaque personne est unique, avec ses propres rêves, aspirations et talents. Copier le style de vie d’une célébrité entrave le voyage de découverte de soi et prive les individus de la possibilité de nourrir leurs propres intérêts et talents », a déclaré Seema.

Seema Biswas sera ensuite vue dans un film bengali intitulé Mon Potongo.