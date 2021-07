Seema Bisla Profil Jeux Olympiques de Tokyo 2021 Connaissez vos statistiques de lutte olympienne photos résultats récents qualification

Originaire du village de Gudhan dans le district de Rohtak à Haryana, née le 14 octobre 1993, Seema Bisla devrait laisser sa marque aux prochains Jeux olympiques de Tokyo et représentera l’Inde dans la catégorie 50 KG Wrestling. Bisla a parcouru un chemin difficile et a travaillé son chemin pour arriver à un point aussi important et marquant de sa vie. Bisla a commencé la lutte à un jeune âge et a immédiatement marqué les esprits en remportant la médaille de bronze aux Championnats d’Asie cadets à Pune en 2009. Établissant sa carrière, Bisla a remporté des médailles de bronze aux Championnats d’Asie juniors 2012 et 2013.

En 2018, Bisla a connu une sortie décevante puisqu’elle a été éliminée au premier tour des Championnats du monde de lutte 2018 dans l’épreuve féminine des 55 kg, suivie de son élimination au deuxième tour des Championnats du monde de lutte 2019. Cependant, Bisla a fait son retour en remportant le bronze aux Championnats d’Asie de lutte 2021 dans la division 50 KG. Après avoir trouvé son rythme, Bisla a décroché la médaille d’or lors de la qualification olympique mondiale, réservant sa place aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Âge – 28

Sports/Discipline – Lutte

Classement de travail – 7 (catégorie 50 KG)

Premiers Jeux Olympiques – Jeux Olympiques de Tokyo (Maiden)

Réalisations majeures

Bronze – Championnats d’Asie de lutte

Qualifications aux Jeux Olympiques de Tokyo

Seema Bisla était devenue la quatrième lutteuse indienne à représenter l’Inde aux Jeux olympiques de Tokyo alors qu’elle remportait son affrontement contre la Polonaise Anna Lukasiak 2-1, montrant des compétences défensives impressionnantes. Bisla n’a pas tardé à récupérer après avoir perdu un point contre Lukasiak et une victoire rapide de la lutteuse indienne l’a aidée à conserver la médaillée de bronze aux Championnats d’Europe.

Performances récentes

En 2021, Seema Bisla a bouleversé son destin en remportant le bronze aux championnats d’Asie de lutte, pouvant enfin mettre de côté ses démons de ne pas pouvoir se produire sur la grande scène. Mais avant de réussir, il faut avoir des débuts modestes et Bisla a eu du mal à trouver son terrain. Elle a été éliminée aux Championnats du monde de lutte 2018 et 2019, étant éliminée respectivement au premier tour et au deuxième tour. Cependant, Bisla cherchera maintenant à réaliser son rêve en remportant une médaille aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

