Seedorf sur le manque de managers noirs en Europe: «  Pas d’égalité des chances  »

Le grand des Pays-Bas et de l’AC Milan, Clarence Seedorf, a critiqué le manque de dirigeants noirs en Europe et a déclaré « qu’il n’y a pas d’égalité des chances ».

Seedorf, 44 ans, a connu une carrière de joueur réussie et reste toujours le seul joueur à remporter la Ligue des champions avec trois clubs différents – Ajax, Real Madrid et Milan.

Après sa retraite, Seedorf a pris la direction de Milan en 2014 mais a été limogé à peine quatre mois dans un contrat de deux ans et demi.

Seedorf a également dirigé le club espagnol Deportivo La Corogne, l’équipe de Super League chinoise de Shenzhen et le Cameroun, mais a déclaré qu’il n’avait reçu aucun appel concernant des postes vacants depuis son départ de l’équipe nationale il y a deux ans.

« J’ai joué 12 ans en Italie: après [coaching] Milan, malgré un excellent travail, je n’ai reçu aucun appel « , a-t-il déclaré à la Gazzetta dello Sport. » La Hollande est mon pays, encore une fois, zéro appel.

« Quels sont les critères de sélection? Pourquoi les grands champions n’ont-ils aucune chance en Europe où ils ont écrit des pages d’histoire du football?

«Pourquoi Vieira doit-elle aller à New York et Henry au Canada? [Patrick Vieira managed New York City FC between 2016-18 while Thierry Henry is manager of MLS side Montreal].

«Pour les entraîneurs, il n’y a pas d’égalité des chances: si l’on regarde les chiffres, il n’y a pas de Noirs aux postes de plus grande puissance dans le football.

«C’est quelque chose qui concerne l’ensemble de la société. Chacun, en particulier ceux qui peuvent changer les choses, doit se sentir responsable de créer un monde méritocratique et de garder toutes les portes ouvertes s’il aspire à l’excellence.

« Les meilleurs résultats peuvent provenir de la diversité. »

L’attaquant de Manchester City, Raheem Sterling, a également appelé les autorités du football à remédier au manque de représentation des Noirs aux postes élevés.

La Ligue anglaise de football (EFL) a présenté sa propre version de la «règle de Rooney» de la NFL en 2019 afin que les clubs puissent interviewer au moins un candidat noir, asiatique et minoritaire ethnique (BAME) pour tout poste de direction dans la première équipe.

Cependant, le patron des Wolves Nuno Espirito Santo reste le seul entraîneur noir de la Premier League.

L’année dernière, le football anglais a lancé un programme de placement qui sera ouvert aux candidats BAME et fournira initialement jusqu’à six entraîneurs par saison avec un stage de 23 mois dans un club des trois divisions professionnelles situées sous la Premier League.