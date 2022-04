‘See You Then’ Review: Plus les choses restent les mêmes

La lueur dorée qui nimbe autour des deux anciens amants se reconnectant dans « See You Then » est teintée de mélancolie. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la rupture soudaine de Kris (Pooya Mohsen) et Naomi (Lynn Chen). Certaines choses ont changé, d’autres sont restées les mêmes. Qu’un tel aphorisme soit facilement appliqué à un certain nombre de films de style « Avant le lever du soleil » de personnes se remémorant et plaidant ce qui était autrefois désavantage le film de Mari Walker. Mais la chimie de ses stars confère au film un curieux magnétisme qui suffit presque à lui pardonner ses défauts.

Depuis que les deux se sont séparés, Kris a fait la transition, a un emploi dans la sécurité du réseau et visite Los Angeles depuis Phoenix. Naomi est professeur d’art à leur alma mater et est mariée et a deux enfants. Après un début nerveux, ils s’installent dans un rapport familier. Le dîner se transforme en boissons, les petites conversations cèdent la place à la façon dont ils vraiment sont, devenant un tourbillon de passé et de présent.