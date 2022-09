‘SEE’ Sneak Peak révèle que Baba menace la reine Kane

Nous avons un régal pour vous de la série Apple TV+ “VOIR”.

Nous avons un clip exclusif du prochain vendredi épisode de “VOIR”, qui s’intitule “Captives Of Chaos”. “SEE” est une histoire qui se déroule dans une dystopie post-apocalyptique dans un futur lointain où une tribu aveugle croit que deux de ses enfants ont le pouvoir mythique de voir. Dans le clip, Baba (joué par Jason Momoa) menace Queen Kane (joué par Sylva Hoeks)

Découvrez le clip ci-dessous:





Ouf c’était intense !

“SEE” se déroule dans un futur brutal et primitif, des centaines d’années après que l’humanité a perdu la capacité de voir. Dans la troisième saison, près d’un an s’est écoulé depuis que Baba Voss (Jason Momoa) a vaincu son frère ennemi Edo et a fait ses adieux à sa famille pour vivre à distance dans la forêt. Mais lorsqu’un scientifique trivantien développe une nouvelle forme dévastatrice d’armes à vue qui menace l’avenir de l’humanité, Baba retourne à Paya afin de protéger à nouveau sa tribu.

C’est définitivement un spectacle épique et nous serons tristes à la fin de cette saison. Pour ceux qui ne le savent pas encore, la série présente également des acteurs et des membres de l’équipe aveugles ou malvoyants, qui contribuent à donner vie à ce monde inclusif et authentique.

Voici à quoi s’attendre de l’épisode “Captives of Chaos”:

Wren arrive à Pennsa et partage des informations sur les plans de Tormada. Tamacti Jun tente une fois de plus de réprimer l’insurrection des Witchfinders.

Le tout nouvel épisode de “SEE” sera mis en ligne sur Apple TV+ demain, vendredi 9 septembre 2022.

Allez-vous regarder?