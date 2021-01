«  Sédition  »: une histoire compliquée

Et dans la première heure de l’attaque, Merriam-Webster a rapporté que la «sédition» était au haut de sa recherche es, avant le «coup d’État», «l’insurrection» et le «putsch».

«Trahison, traître, terrorisme, sédition – ce sont des mots forts avec des significations spécifiques qui sont souvent mis de côté en faveur de leur impact sur les mots à la mode», Joanne Freeman, historienne à l’Université de Yale et auteur de «The Field of Blood: Violence in Congress et la route vers la guerre civile », a déclaré dans un courriel. «Mais les significations comptent. Et parfois, ces mots s’appliquent.

Mais pour de nombreux érudits et historiens, l’utilisation du mot mercredi – et la force de condamnation qu’il a suscitée – n’était pas déplacée.

En vertu de la loi, les journalistes qui critiquaient l’administration étaient jetés en prison, les droits de vote des immigrants étaient renforcés et les étrangers jugés «dangereux pour la paix et la sécurité des États-Unis» pouvaient être expulsés.

Les Alien and Sedition Acts, adoptées par l’administration Adams en 1798, visaient à réprimer les ennemis politiques des fédéralistes, le parti d’Adams, et à affaiblir les républicains démocrates de Thomas Jefferson. La toile de fond plus large était un conflit de préparation avec la France post-révolutionnaire, et la conviction des fédéralistes que la critique démocrate-républicaine de leurs politiques sapait la stabilité nationale et leur crainte que les étrangers et les immigrants, qui penchaient sur les démocrates-républicains, soutiennent la France dans une guerre.

Mais «nous avons maintenant près de 250 ans», a-t-elle poursuivi. «Nous connaissons les mécanismes de critique légitime, et ils n’impliquent pas de saboter les opérations du gouvernement lorsque ces opérations ont été menées à bien par des moyens légaux.»

Qui était «séditieux» au début du 19e siècle?

Adams et les fédéralistes ont été vaincus aux élections de 1800, «non seulement à cause de la loi sur la sédition», a déclaré le professeur Freeman, mais à cause de ce qu’elle représentait – «l’esprit antidémocratique des fédéralistes en général». Thomas Jefferson et les républicains démocrates victorieux ont permis à la loi d’expirer en 1802.

Mais la «sédition» est restée un concept puissant. Et il était de plus en plus utilisé contre les abolitionnistes et pour bloquer tout effort des Afro-Américains, libres ou réduits en esclavage, pour obtenir des droits ou remettre en question l’esclavage et la suprématie blanche.

En 1832, après la rébellion de Nat Turner, Virginie passer une loi contre «les émeutes, les déroutes, les rassemblements illégaux, les intrusions et les discours séditieux des nègres libres ou des mulâtres», qui devaient être fouettés «sur le même mode et dans la même mesure» que les esclaves rebelles.

Qui a accusé «sédition» pendant la guerre civile?

Alors que les tensions transversales sur l’esclavage s’intensifiaient, les accusations de sédition ont volé dans les deux sens. Les esclavagistes du Sud ont accusé les habitants du Nord qui s’opposaient à l’esclavage de fomenter la sédition et l’insurrection. Et les mots ont été lancés contre les sudistes qui ont prononcé des discours remettant en question l’autorité du gouvernement fédéral, avant même que l’élection d’Abraham Lincoln en 1860 n’incite 11 États esclavagistes du sud à faire sécession et finalement à prendre les armes contre les États-Unis.