Sedins, Luongo et Alfredsson inscrits au Temple de la renommée du hockey

Lors de son discours d’intronisation au Temple de la renommée du hockey, Henrik Sedin n’a pas manqué l’occasion de lancer un regard espiègle sur son frère jumeau, compagnon de trio – et depuis lundi soir – co-intronisé.

“Il s’agissait d’une décision de dernière minute d’y assister”, a-t-il déclaré dans son discours. “Mais comme nos entraîneurs l’ont toujours dit, ‘Henrik à 70% est bien meilleur que Daniel à 100’.”

Les Sedin, son coéquipier des Canucks Roberto Luongo, l’ancien capitaine des Sénateurs d’Ottawa Daniel Alfredsson, la joueuse de l’équipe nationale féminine finlandaise Riikka Sallinen et le bâtisseur Herb Carnegie ont été accueillis dans la salle en tant que classe de 2022 lundi.

Les jumeaux et Luongo ont été élus lors de leurs premières années d’éligibilité en juin, tandis qu’Alfredsson attendait depuis 2017. L’intronisation de Sedins et Alfredsson fait passer le nombre de joueurs suédois dans la salle de quatre à sept.

Sélectionné au 3e rang lors du repêchage de la LNH en 1999 – une place derrière Daniel – Henrik Sedin détient une bonne partie du livre des records de Vancouver en tant que leader pour les aides (830), les points (1 070) et les matchs joués (1 330) en 17 saisons.

Le centre a offert ses deux cents de manière ludique dans le débat sans fin sur lequel des Sedin symbiotiques, qui ont terrorisé une génération de défenseurs avec leur vision et leurs compétences, était le meilleur.

“J’ai raté 30 matchs dans ma carrière et la production de Danny n’était pas la même”, a-t-il déclaré avec un sourire narquois. « En 2010, Danny a raté 20 matchs… J’ai inscrit 11 buts et neuf passes décisives.

“Avec Daniel, j’étais à peine un buteur de 20 buts. Sans lui, j’aurais été un buteur de 45 buts en carrière.

Henrik a remporté le trophée Hart en tant que MVP de la ligue et le trophée Art Ross en tant que meilleur pointeur en 2009-10. Il a ajouté 78 points en 105 matchs éliminatoires, dont la course des Canucks à la finale de la Coupe Stanley 2011.

“Vous avez toujours eu une influence apaisante dans ma vie”, a déclaré Daniel, qui a parlé avant Henrik, à propos de son frère. « Dans mon esprit, vous êtes à la fois un meilleur joueur de hockey que moi (et) une meilleure personne que moi.

“Et je le dis sincèrement, mais aussi en sachant qu’il se lèvera ici dans environ 10 minutes.”

Les 393 buts de Daniel Sedin – dont beaucoup sur une passe d’Henrik – sont en tête de la liste de tous les temps de Vancouver, tandis qu’il occupe le deuxième rang derrière son jumeau pour les passes (648), les points (1 041) et les matchs joués (1 306). Il a amassé 71 points en 102 apparitions en séries éliminatoires.

“Je tiens à remercier celui qui m’a choisi pour parler en premier”, a déclaré Daniel en riant. “Cela me rappelle le jour du repêchage.”

Le jeune Sedin, de six minutes au total, a remporté le prix Ted Lindsay en tant que joueur le plus utile de la ligue élu par les membres de l’Association des joueurs de la LNH ainsi que par Art Ross en 2010-11.

Il a rencontré son compatriote suédois et défenseur du Temple de la renommée Borje Salming, qui lutte contre la SLA, au cours de la fin de semaine à Toronto.

« Ces derniers jours m’ont rappelé ce que le hockey a toujours signifié pour moi », a-t-il déclaré. “Il s’agit d’être là pour les autres à travers tous les hauts et, plus important encore, tous les bas.”

Henrik Sedin, quant à lui, a rendu hommage au dynamisme de son frère.

“Savoir que quelqu’un serait au gymnase tous les matins pour m’attendre les jours où j’avais envie de prendre un jour de congé, c’est ce qui a fait de moi le joueur que j’étais”, a-t-il déclaré.

Luongo, qui a joué huit saisons avec les Sedin à Vancouver, a été repêché par les Islanders de New York et a pris sa retraite avec les Panthers de la Floride, mais les jours du gardien de but sur la côte ouest ont ouvert la voie à sa consécration.

Le joueur de 43 ans s’est classé troisième de l’histoire de la LNH avec 489 victoires lorsqu’il a pris sa retraite en 2019 après 19 saisons. Il occupe le deuxième rang pour les matchs joués (1 044), les tirs contre (30 924) et les arrêts (28 409).

Luongo a déclaré que lorsqu’il a appris qu’il serait intronisé, la première chose qu’il a demandée était si les Sedin le rejoindraient.

“Je le voulais tellement”, a-t-il dit. “Fier de dire que j’ai joué avec vous les gars.”

Luongo a remporté deux fois 40 matchs avec les Canucks et fait au moins 70 apparitions en quatre saisons consécutives.

Trois fois finaliste du trophée Vézina en tant que meilleur gardien de la ligue, le natif de Montréal a terminé deuxième lors du vote Hart en 2007 et a remporté deux médailles d’or olympiques (2010, 2014).

“Je n’ai jamais côtoyé quelqu’un avec la même détermination et la même volonté de faire n’importe quoi pour s’améliorer”, a déclaré Henrik Sedin.

Alfredsson a inscrit 444 buts, 713 passes et 1 157 points lors de sa 18 campagne dans la LNH, dont 17 avec les Sénateurs. Il a ajouté 100 points en 124 matchs éliminatoires.

Choix de sixième ronde inconnu à son arrivée dans la capitale nationale, Alfredsson a remporté le trophée Calder en 1996 en tant que recrue de l’année dans la LNH.

Meneur de tous les temps d’Ottawa pour les buts, les aides et les points, le joueur de 49 ans a remporté l’or olympique en 2006 pour la Suède aux côtés des Sedin et a guidé Ottawa vers la finale de la Coupe 2007 – une première pour un capitaine européen.

Alfredsson a rendu hommage à d’anciens coéquipiers, entraîneurs et entraîneurs, dont le regretté Bryan Murray, mais a également touché à une cause qui lui tient à cœur.

« Les pressions du hockey pour certains peuvent devenir insupportables », a-t-il déclaré. « Les problèmes de santé mentale sont une réalité de notre sport. Nous attendons depuis longtemps d’enfin effacer la stigmatisation.

Sallinen, qui n’était pas présente, a joué 16 saisons avec son équipe nationale, a remporté le bronze olympique à 20 ans d’intervalle (1998, 2018) et est la première femme non nord-américaine intronisée dans la salle.

Le joueur de 49 ans a ajouté une médaille d’argent aux championnats du monde 2019 pour accompagner six troisièmes places.

Carnegie, décédé en 2012 à l’âge de 92 ans, a souvent été mentionné comme le joueur noir le plus talentueux à n’avoir jamais atteint la LNH.

Après une longue carrière dans les ligues seniors où il a fait face à un racisme qui l’a empêché de réaliser son rêve ultime, Carnegie a fondé Future Aces, l’une des premières écoles de hockey au Canada, en 1955.

Son travail au niveau local en faveur d’une plus grande diversité a conduit à son intronisation au Panthéon des sports canadiens en 2001 et au Temple de la renommée des sports de l’Ontario en 2014.

Le natif de Toronto a également été nommé à l’Ordre de l’Ontario en 1996 et à l’Ordre du Canada en 2003.

“Nous sommes responsables de rendre le sport meilleur”, a déclaré Bernice Carnegie, la fille de Herb. « Nous sommes responsables de mettre fin au sexisme, aux préjugés sexistes, au racisme et à l’homophobie. Nous avons la responsabilité de rendre tous les domaines de notre vie plus tolérants et inclusifs.

“C’était l’œuvre de la vie de mon père.”

