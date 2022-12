Sedins derrière le banc pour le match des meilleurs espoirs de la LCH/LNH à Langley

La Ligue canadienne de hockey est sur le point de faire quelque chose que les Canucks de Vancouver ont refusé de faire en 17 saisons : séparer les frères Sedin.

Les yeux et les oreilles du monde du hockey junior étaient fixés sur le Langley Events Centre, lundi 12 décembre, alors que les 40 joueurs invités à participer au Match des meilleurs espoirs LCH/LNH 2023 ont été dévoilés.

Étaient également présents pour l’événement le copropriétaire des Giants de Vancouver et l’artiste plusieurs fois lauréat d’un Grammy Award Michael Buble, le copropriétaire Ron Toigo et les entraîneurs du 25 janvier 2023 – Daniel et Henrik Sedin, la légende des Canucks Stan Smyl et Michael Dyck, entraîneur-chef des Giants de Vancouver.

Henrik sera jumelé avec Dyck en tant qu’entraîneurs pour une équipe, tandis que Daniel et Smyl seront derrière le banc pour l’autre équipe.

Les 40 joueurs invités sont les meilleurs joueurs éligibles au repêchage 2023 de la LNH de la Ligue de hockey de l’Ouest, de la Ligue de hockey de l’Ontario et de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Les joueurs ont été identifiés et sélectionnés via un sondage mené auprès des 32 équipes de la LNH. La liste complète des joueurs se trouve à chl.ca/article/40-players-selected-2023-kubota-chlnhl-top-prospects-game.

Le plus gros tirage du match est le produit de North Vancouver et la superstar des Pats de Regina Connor Bedard. Le phénomène de 17 ans a vendu la LEC lorsque les Pats sont venus à Langley le mois dernier et marque à un rythme effréné dans la WHL, avec 28 points en 15 matchs. Il portera également les couleurs d’Équipe Canada aux prochains Championnats du monde de hockey junior, qui débuteront plus tard ce mois-ci à Halifax et Moncton.

Les joueurs des Giants Jaden Lipinski et Samuel Hoznek ont ​​également été nommés pour le match. Lipinski a 24 points en 30 matchs cette saison avec le club, tandis que Hoznek a 41 points en 30 matchs.

Parmi les autres joueurs de la Colombie-Britannique invités, mentionnons : le défenseur des Winterhawks de Portland Luca Cargoni (Burnaby), le défenseur américain de Tri-City Lukas Dragicevic (Richmond), le défenseur des Blades de Saskatoon Tanner Molendyk (McBride), l’attaquant des Ice de Winnipeg Zach Benson (Chilliwack), l’attaquant des Rockets de Kelowna Andrew Cristall (Burnaby) et l’attaquant des Thunderbirds de Seattle Nico Myatovic (Prince George).

NOUS AVONS UNE PAIRE DE GARS DANS LE JEU KUBOTA TOP PROSPECTS ! 📸 : @rjmedia_ca

🔗 : https://t.co/LmGX96XYz6 pic.twitter.com/AVC0Wqu5sU – Géants de Vancouver (@WHLGiants) 12 décembre 2022

Les listes d’équipes et les groupes de direction de chaque équipe seront annoncés plus près du match.

Henrik a déclaré que son objectif principal derrière le banc était de laisser les joueurs montrer leur talent.

“Il ne s’agit pas de nous”, a-t-il dit, lorsqu’on lui a posé des questions sur une rivalité potentielle derrière le banc avec son frère jumeau. “Il s’agit de leur carrière, donc l’accent sera mis sur eux et j’espère que les joueurs auront une certaine rivalité entre eux.”

Daniel a dit qu’il avait hâte de voir les talents des jeunes joueurs de première main.

“Ça va être amusant – il y a tellement de compétences et voir comment ces gars interagiront les uns avec les autres et utiliser de tout nouveaux coéquipiers sera amusant”, a-t-il déclaré.

Daniel a dit que lui et Henrik assistaient à Abbotsford et que les frères aimaient être impliqués avec l’équipe au niveau de la Ligue américaine de hockey.

“Nous essayons de regarder chaque match, puis de nous entraîner avec certains des jeunes avant l’entraînement”, a-t-il déclaré. « Ils nous posent beaucoup de questions, notamment sur ce qu’il faut faire en avantage numérique. C’était amusant parce qu’ils sont si accueillants et c’est un super groupe à Abbotsford.

Henrik a expliqué que son objectif principal et celui de ses frères étaient d’aider les joueurs d’Abbotsford à atteindre Vancouver

“Nous sommes là pour aider à offrir un soutien aux joueurs”, a-t-il déclaré. « Ils ont tous le même objectif, qui est de passer à l’étape suivante. Si nous pouvons donner des commentaires sur les choses que nous voyons, nous sommes très heureux de le faire. Et si nous leur donnons quelque chose qui les aide, c’est tout ce que nous demandons.

Les deux Sedin ont remarqué l’espoir et compatriote des Canucks d’Abbotsford Linus Karlsson et son solide départ dans la LAH. Karlsson a récolté 16 points en 22 matchs jusqu’à présent cette saison en tant que recrue.

« Il s’en sort très bien », a déclaré Daniel. “Je pense que pour lui, c’est évidemment une grande courbe d’apprentissage venant de Suède. Je ne pensais pas qu’il serait aussi loin devant qu’il l’est en ce moment. Il va avoir des hauts et des bas, mais il veut vraiment apprendre ce qui est bien.

Henrik a dit qu’il a été impressionné par ce qu’il a vu de Karlsson.

“Nous savons que c’est un bon joueur, mais il y a beaucoup de matchs ici”, a-t-il déclaré. “Ce n’est pas facile de venir de Suède parce qu’on se repose souvent plus entre les matchs qu’ici. Il y a aussi beaucoup plus de voyages et de matchs consécutifs, donc ce sera un ajustement pour lui, mais il a bien joué.

Les Giants prennent la route et affrontent les Royals à Victoria mercredi (14 décembre), puis rentrent chez eux pour accueillir Portland vendredi (16 décembre).

Certains billets restent pour les débuts des entraîneurs des Sedins dans la LCH au LEC le 25 janvier 2023. Pour plus d’informations, visitez showpass.com/2023-kubota-chl-nhl-top-prospects.

Dernières nouvelleshockeyLangleyLangley Events CentreVancouver GiantsWestern Hockey League

Le copropriétaire des Giants, Michael Buble, était présent pour la conférence de presse. (Ben Lypka/Nouvelles d’Abbotsford)