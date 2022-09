Sécurité renforcée pour le ministre belge après une “menace”

La police a renforcé la sécurité du ministre belge de la Justice, Vincent Van Quickenborne, évoquant une “menace grave”, ont déclaré samedi les procureurs fédéraux, après l’arrestation de trois personnes aux Pays-Bas.

Van Quickenborne a été placé sous surveillance policière renforcée et n’effectuera pas certaines activités dans les “prochains jours”, ont-ils déclaré.

Les procureurs ont déclaré que trois personnes avaient été détenues pendant la nuit aux Pays-Bas et que les autorités belges demandaient leur extradition.

Un porte-parole du bureau du procureur néerlandais à La Haye a déclaré que le trio était tous néerlandais et âgés de 20, 29 et 48 ans.

“Ma famille et moi sommes en sécurité. Notre lutte contre le crime organisé se poursuit. Avec plus d’effectifs et plus de ressources que jamais. Nous ne nous plierons jamais à la violence”, a tweeté Van Quickenborne.

Le quotidien flamand Het Laatste Nieuws a indiqué que des armes à feu avaient été trouvées dans une voiture immatriculée aux Pays-Bas et trouvées devant la maison du ministre dans la ville de Courtrai.

Selon le journal, “au moins” une arme à feu a été découverte ainsi que plusieurs bouteilles remplies d’essence.

Le parquet n’a pas confirmé ces détails mais a indiqué avoir été “informé la semaine dernière d’une éventuelle menace” contre le ministre qui avait été prise très “au sérieux”, donnant lieu à une enquête.