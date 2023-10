Sécurité oculaire en cas d’éclipse solaire : conseils d’experts pour protéger vos yeux

Il y aura une éclipse solaire annulaire le week-end prochain. Le 14 octobre (samedi), ça passera par une poignée d’États aux États-Unis, en commençant par l’Oregon et en terminant quelques heures plus tard au Texas. Elle touchera également certaines régions d’Amérique centrale et d’Amérique du Sud.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la lune se glisse entre le soleil et la Terre, mais à une distance qui ne laisse le soleil que partiellement couvert, ce qui donne un aspect cool de « cercle de feu ». Et même si vous savez probablement déjà qu’il est important de porter des lunettes de protection lors de l’une de ces activités, cela mérite d’être répété. Selon le Dr Ronald Benner, président de l’American Optometric Association, l’observation dangereuse d’une éclipse solaire peut provoquer une rétinopathie solaire, un type de lésion rétinienne qu’il a comparé à un coup de soleil sur « l’antenne parabolique de l’œil ». Ne pas porter de protection oculaire appropriée laissera pénétrer une quantité dangereuse de rayonnement ultraviolet et endommagera le tissu maculaire de la rétine.

« Une fois qu’il est brûlé et cicatrisé, c’est une mauvaise chose », a déclaré Benner.

Voici comment une éclipse solaire pourrait endommager vos yeux, comment la visualiser en toute sécurité et des conseils pour trouver les bonnes lunettes.

Cette photo de la NASA montre une éclipse solaire annulaire photographiée en 2012. Bill Dunford/NASA

Rétinopathie solaire : qu’arrive-t-il à vos yeux si vous regardez une éclipse solaire ?

En termes simples, la rétinopathie solaire est dommages à la rétine. Benner a déclaré que les dégâts mettent généralement entre six et 12 heures à apparaître. Symptômes courants inclure une vision floue, des angles morts, une vision des couleurs déformée ou une vision autrement déformée.

Si vous remarquez ces symptômes, vous devriez consulter immédiatement un médecin pour identifier la source de vos problèmes de vision. Mais selon l’American Academy of Ophthalmology, il y a «aucun traitement bénéfique connu» pour la condition, uniquement de la prévention.

De nombreux patients retrouveront une acuité visuelle normale en quelques mois, même si cela peut être aléatoire. Mais Benner ajoute que la récupération peut prendre jusqu’à six mois ou un an, et que parfois les gens ne se rétablissent pas complètement et que leur acuité visuelle est alors affectée.

Y a-t-il quelqu’un qui pourrait être plus sensible à la rétinopathie solaire ? Non, a dit Benner.

« Chaque individu est unique », a déclaré Benner, mais personne n’est à l’abri des dommages causés aux parties délicates de l’œil. En d’autres termes, ne pensez pas que vous pourrez voler un sommet en toute sécurité parce que vous ne brûlez pas souvent le soleil.

« En ce qui concerne le tissu rétinien, c’est tellement différent », a-t-il déclaré.

Il n’y a pas non plus de durée spécifique pendant laquelle vous pouvez regarder le soleil avant de risquer des lésions rétiniennes. Selon l’Agence australienne de protection contre les radiations et de sûreté nucléaire, même quelques secondes peut causer des dommages permanents.

Léo Patrizi/Getty Images

Comment trouver des lunettes à éclipse solaire et éviter les contrefaçons

Maintenant que le pire des cas est écarté, passons à la façon de protéger réellement vos yeux lors d’une éclipse solaire. Et non, les lunettes de soleil ne suffiront pas. Des viseurs solaires ou des lunettes d’éclipse appropriés sont des milliers de fois plus sombre que des lunettes de soleil, selon la NASA.

Les deux Association américaine d’optométrie et le Académie américaine d’ophtalmologie disons de rechercher des lunettes qui ont reçu l’accord de l’American Astronomical Society. L’AAS comprend des lunettes qui répondent à la norme de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) 12312-2. Il est important de noter que l’AAS note que les lunettes contrefaites ou celles qui ne répondent pas aux normes de sécurité peuvent également le revendiquer ou l’utiliser comme logo – alors respectez les règles. liste des vendeurs plus sûrs et ne comptez pas uniquement sur la recherche de ce numéro.

Il y a une très longue listemais certaines marques/vendeurs recommandés par l’AAS sont :

Quelques Walmart, Bas et Dépôt à domicile les emplacements vendent en magasin des lunettes qui répondent aux normes de sécurité, dit l’AAS, mais il ne peut pas

garantir que les lunettes vendues en ligne par ces magasins sont également légitimes, car ils peuvent faire appel à un autre vendeur pour les produits en ligne. Cela vaut la peine de passer par l’un de ces magasins pour voir ce qu’ils ont en stock si vous cherchez des lunettes à la dernière minute.

Une autre façon d’obtenir des lunettes sécuritaires : vous pourrez peut-être vous procurer une paire gratuite à votre bibliothèque locale, en utilisant cette carte interactive des bibliothèques participantesque l’AAS a fourni.

Vous ne verrez pas de sites comme Amazon dans les recommandations de l’AAS, et il y a une raison à cela : des lunettes mal testées ont été vendues sur la plateforme dans le passé. Si vous optez pour cette voie, l’AAS recommande de s’assurer que le vendeur est « identifié sur le site » et « répertorié sur cette page ». Un vendeur de lunettes approuvé par l’AAS qui propose des produits sur Amazon est Soluna, qui renvoie directement aux pages Amazon. (celui-ci pour un ou celui-ci pour un fourni directement par Soluna elle-même.) Cependant, gardez à l’esprit l’avertissement AAS concernant les marchés comme Amazon et eBay, et envisagez de leur faire un test supplémentaire avant toute activité d’éclipse (voir ci-dessous).

Comment vérifier vos lunettes à éclipse solaire

Même si vous avez fait tout ce qu’il fallait en référençant le site Web d’AAS pour trouver les bonnes lunettes ou les bonnes visionneuses, c’est une bonne idée de leur faire un test avant l’événement principal.

Vous pouvez le faire en mettant vos lunettes et en les portant à proximité d’autres sources de lumière, comme des lampadaires ou des phares de voiture. Selon l’American Academy of Ophthalmology, vous ne devriez pas pouvoir voir de lumière dans vos lunettes à éclipse, à part le soleil ou la lumière du soleil reflété dans un miroir. Si la lumière passe, dit Benner, « ils ne sont pas bons ».

Pour les parents de jeunes enfants, Benner a un mot d’avertissement supplémentaire : surveillez-les de près avec leurs lunettes, ou gardez-les simplement à la maison pour le regarder à la télévision.

Nous, les adultes, savons qu’il ne faut pas risquer de regarder le soleil, mais ce n’est peut-être pas le cas des enfants.