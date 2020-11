Sécurité numérique en période de pandémie

Le Forum international sur la sécurité numérique (IDSF) qui se tient à Vienne les 2 et 3 décembre renforce les alliances pour une plus grande sécurité numérique

La pandémie de coronavirus expose sans pitié les faiblesses de nos systèmes sociaux et économiques. Cela inclut également les problèmes émergeant du fait de la numérisation en profondeur dans tous les domaines de la vie. Un domaine particulièrement impacté est la sécurité de nos systèmes numériques: la communication numérique, sous forme de télétravail, de commerce électronique, de médias électroniques, de réseaux sociaux, etc., est devenue un pilier de la vie pendant la pandémie corona, mais apporte un croissance des dangers posés par la cybercriminalité et les fausses informations.

Le Forum international de la sécurité numérique (IDSF) de cette année, qui doit se tenir les 2 et 3 décembre 2020, est l’objet de réponses efficaces à ces problèmes. L’IDSF est organisé par l’Institut autrichien de technologie AIT et ADVANTAGE AUSTRIA, en coopération avec go-international, une initiative d’exportation partagée du ministère fédéral des Affaires numériques et économiques et de la Chambre économique fédérale autrichienne. En raison de la situation du coronavirus, la conférence se tiendra cette année sous la forme d’un événement interactif en ligne. Intitulée «La sécurité en période de pandémie et d’événements mondiaux majeurs», la conférence vise à encourager l’échange international d’informations et la coopération entre la recherche, les entreprises, l’administration publique et la politique.

L’Autriche accueille une discussion internationale et ouverte sur les problèmes mondiaux de la numérisation

La conférence rassemble de nombreuses organisations centrales et des personnalités des pouvoirs publics, de la science et de l’industrie. La conférence IDSF sera ouverte par le chancelier fédéral Sebastian Kurz, Margarete Schramböck, ministre fédéral des Affaires numériques et économiques et Christian Weissenburger, chef de la section “Présidium et affaires internationales” et chef par intérim de la section “Innovation et technologie” à la Ministère de la protection du climat, de l’environnement, de l’énergie, de la mobilité, de l’innovation et de la technologie au nom du ministre fédéral Leonore Gewessler. Karl Nehammer, ministre fédéral de l’Intérieur, ouvrira la deuxième journée de conférence. La liste des orateurs principaux comprend Vladimir Voronkov, Secrétaire général adjoint du Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies (ONUCT), Arne Schönbohm, président de l’Office fédéral allemand de la sécurité de l’information (BSI). La conférence réunira des scientifiques respectés et des représentants de premier plan d’entreprises et d’institutions du monde entier, ainsi que l’hon. Vincent Waiswa Bagiire, Secrétaire permanent du Ministère des technologies de l’information et de la communication et de l’orientation nationale, Kampala, Ouganda.

La conférence est organisée autour de dix panels de discussion qui se concentreront sur les enjeux de la cybercriminalité, de la gestion des crises et des catastrophes, des monnaies virtuelles, des technologies de capteurs biométriques, de la gestion des points de contrôle aux frontières, de l’intelligence artificielle sûre ainsi que de la complexité et de la résilience. Une autre préoccupation majeure est la lutte contre la désinformation et les fausses informations, que la pandémie corona a rendue encore plus urgente: il y aura des discussions sur leur impact sur l’ordre social et politique, ainsi que sur le nouveau rôle des médias.

De nouveaux partenariats à l’échelle mondiale

La conférence IDSF sera accompagnée d’une exposition virtuelle présentant les développements d’organisations et d’entreprises autrichiennes et internationales, notamment le groupe autrichien de l’industrie de la défense et de la sécurité (ASW) à la Chambre économique fédérale autrichienne, ARES – Cyber ​​Intelligence, Attingo Datenrettung, CYBERTRAP Software, Digital Factory de l’Université des Sciences Appliquées du Vorarlberg, Huemer-IT, Ikarus, Kuratorium Sicheres Österreich (KSÖ), SBA Research, Softprom Distribution, Sparx Systems Central Europe, T3K-Forensics, World Institute for Nuclear Security (WINS) et X-Net Services. L’événement est soutenu par Huawei, SAS Institute sowie T3K-Forensics.

Les femmes dans la cybersécurité

Une attention particulière sera également portée au sujet des femmes dans le secteur de la cybersécurité. Cela prendra la forme d’une session en petits groupes qui examinera les barrières d’accès, les opportunités et les expériences des femmes dans ce domaine. Le webinaire est organisé par l’Institut mondial pour la sécurité nucléaire (WINS).

Echanges mondiaux entre pouvoirs publics, science et industrie

L’objectif de ce forum de deux jours sur la sécurité est de générer des connaissances collectives sur les enseignements tirés, ainsi que d’établir des partenariats pour lutter contre et réduire les dommages causés par les pandémies et les événements mondiaux majeurs. Informations et inscription gratuite: https://idsf.io/

