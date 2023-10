Sécurité nationale – La technologie est-elle en elle-même l’armure finale ? – Actualités de la Défense

Par le commodore Shiv Tewari (à la retraite)

Le 7 octobre, le monde s’est réveillé avec la nouvelle choquante de l’attaque effrontée du Hamas contre Israël, un pays réputé pour sa technologie défensive. , notamment dans le domaine de la sécurité intérieure. C’est un fait connu qu’Israël a mené la révolution de l’innovation spécifiquement conçue pour défendre sa sécurité nationale et ses infrastructures critiques. Le marché de niche des technologies de sécurité en Israël est le résultat d’une recherche et d’un développement approfondis, rendus nécessaires par les menaces omniprésentes qui pèsent désormais sur le pays et qui sont désormais révélées au monde entier. C’est cette même technologie de sécurité qui est saluée dans le monde entier, et dont les produits sont le choix préféré de nombreux pays car ils ont fait leurs preuves contre les menaces en temps réel. Avec une telle réputation et non seulement la disponibilité de cette technologie de sécurité mais aussi son déploiement sur le terrain, comment se fait-il que le Hamas, avec sa technologie obsolète et primitive, ait pu pénétrer dans le Dôme de Fer ?

Bien qu’il n’y ait jamais un seul facteur qui contribue à un événement, je voudrais limiter mon analyse à simplement renforcer le fait que la technologie en elle-même n’est pas la réponse à la défense.

Oui, la technologie est fascinante et, à bien des égards, elle nous offre une couverture confortable de sécurité perçue, mais elle nous rend également complaisants et, très souvent, le plaisir d’acquérir la technologie dépasse de loin la nécessité de son initiation. Même s’il n’y a aucun débat sur le fait que la technologie fait la vie plus simple et plus efficace, mais la raison de son induction n’est souvent pas évaluée en fonction de son mérite. Ce que nous devons comprendre avant de nous précipiter pour acquérir la technologie, c’est que la technologie en elle-même n’est pas intelligente, que nous, les humains, rendons nos processus intelligents en utilisant la technologie, et nous ne pouvons pas, aussi bien équipés que nous soyons, tenir ce fait pour acquis.

Mes années au sein des forces spéciales ont clairement montré que les groupes terroristes ne se heurtent pas à la technologie, mais enfreignent le processus. Même si les systèmes de sécurité hautement sophistiqués d’Israël étaient en place, ils n’ont pas réussi à empêcher la mort de plus de 1 200 citoyens du pays. Était-ce le résultat d’un échec du renseignement, d’un échec technologique ou d’un échec du processus ?

On dit que les tensions politiques internes, la polarisation et les troubles ont compromis les processus de contre-espionnage et de réponse coordonnée du pays, par ailleurs efficaces, en attirant l’attention de la sécurité d’Israël vers l’intérieur plutôt que vers l’extérieur vers sa frontière, détournant ainsi son attention d’un ennemi qui avait les a trompés en leur faisant croire qu’ils ne représentaient pas une menace. Cette distraction était une erreur dans le processus de sécurité et non dans la technologie de la sécurité, et c’est cette faiblesse qui a été exploitée par un adversaire qui a détruit la défense israélienne par la seule force du nombre et par surprise, en utilisant les moyens les plus primitifs, donnant au Les troupes israéliennes n’ont pas le temps d’être sur le terrain pour déployer leur technologie défensive, ce qui confirme mes conclusions grâce à mon expérience avec les forces spéciales.

Quelles leçons cela nous laisse-t-il, à ceux d’entre nous qui ont pour rôle de concevoir, gérer et mettre en œuvre la sécurité physique, non seulement au niveau national mais à tous les niveaux organisationnels, qu’il s’agisse d’infrastructures critiques gouvernementales ou privées, de l’industrie ? et entreprise ?

Cela nous montre que la technologie de niche haut de gamme ne peut pas, à elle seule, être la seule réponse et qu’elle ne peut pas remplacer l’intelligence humaine nécessaire pour la déployer efficacement. L’introduction aléatoire de technologies de sécurité, parce qu’elle semble attrayante, ne devrait pas être la principale raison de son introduction. Oui, la technologie doit être introduite, mais après une analyse détaillée de sa finalité effective dans le processus de sécurité existant. La technologie et les produits associés doivent être achetés pour combler des lacunes qui ont été soigneusement analysées et font partie d’une conception ou d’un plan global de sécurité, sinon ils restent simplement des gadgets sophistiqués et coûteux. S’appuyer uniquement sur la technologie pour constituer l’armure de notre nation a le potentiel de nous affaiblir et de nous laisser vulnérables et exposés à une attaque de faible technologie, tout aussi coordonnée, menée par des groupes terroristes similaires qui cherchent à faire dérailler la paix et le progrès de notre nation.

Les décideurs et les responsables du budget doivent donc exiger une conception de sécurité analysée et réfléchie qui tienne compte à la fois du court et du long terme. L’objectif des dépenses consacrées aux systèmes et technologies de sécurité doit être significatif, afin de soutenir efficacement le processus de sécurité global, plutôt que d’être une introduction isolée au matériel de sécurité.

Comprendre les menaces et les risques pesant sur l’infrastructure physique est la première étape pour formuler une conception et un plan de sécurité. Être conscient de la probabilité d’un événement et, s’il se produit, de son impact, aide à développer des stratégies d’atténuation en utilisant une combinaison de technologie et d’intégration de processus. Avant d’investir dans le dernier gadget, une étude approfondie doit être menée sur la manière dont le gadget comblera les lacunes du processus de sécurité d’une organisation.

Ce n’est qu’à travers une étude des vulnérabilités locales, des capacités et des intentions des adversaires et des dommages qui peuvent être causés, ainsi que de la réponse et de la récupérabilité des organisations, qu’une compréhension significative des lacunes existantes dans les processus peut émerger. Cela nous aidera non seulement à comprendre exactement quel type de technologie nous devons déployer, mais également à définir correctement comment en tirer le meilleur parti. La probabilité de succès augmente considérablement lorsque le matériel est synchronisé avec des processus bien planifiés qui cherchent à optimiser son utilisation.

La sécurité nationale n’est pas seulement un problème gouvernemental. Compte tenu de nos préoccupations en matière de sécurité et de l’environnement dans lequel nous vivons, pour que notre nation soit en sécurité, nous devons nous faire comprendre que chacun d’entre nous joue un rôle important à tous les niveaux, même si nous ne sommes pas directement impliqués dans le processus de sécurité. Nous devons comprendre que ce ne sont pas seulement les défenses au niveau national qui doivent être efficacement entretenues, mais que chaque système de défense, aussi petit soit-il, autour de notre sphère d’influence, doit également être efficacement entretenu, pour que nous puissions rester en sécurité ainsi que une nation. Ainsi, les décideurs politiques à tous les niveaux, du sommet aux responsables de la sécurité de nos infrastructures critiques en pleine croissance et vitales, rendraient un énorme service à notre sécurité nationale en concevant leurs systèmes de sécurité en utilisant une approche basée sur les risques et en intégrant la technologie pour compléter le processus. il ne s’agit pas simplement d’introduire la technologie de manière isolée.

L’auteur est un ancien officier MARCOS des forces spéciales de la marine indienne possédant une vaste expérience de terrain dans le domaine de l’analyse et de la conception de la sécurité des infrastructures critiques. Ayant occupé divers rôles au cours de son service militaire et comme entrepreneur au cours de sa deuxième carrière, il met en commun ses connaissances sur des projets liés à la sécurité nationale et avec Startups .

