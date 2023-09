Sécurité du LSU Greg Brooks a subi une intervention chirurgicale pour enlever une tumeur au cerveau, selon sa famille

Greg Brooks, sécurité du LSU, a subi une intervention chirurgicale pour retirer « une grosse tumeur au cerveau », a annoncé sa famille mercredi.

« Les médecins ont effectué avec succès la procédure vendredi pour retirer la masse », a déclaré la famille dans un message sur les réseaux sociaux qui a été vérifié par le porte-parole des sports de LSU, Michael Bonnette. « Nous attendons les résultats de la biopsie. »

Brooks a brusquement quitté l’équipe la semaine dernière et a raté la victoire 41-14 des Tigers, 12e, à Mississippi State.

Lundi, l’entraîneur Brian Kelly a déclaré que Brooks avait une « urgence médicale » et ne pouvait pas estimer quand il pourrait retourner au football. Il a refusé d’entrer dans les détails parce que la famille n’était pas encore prête à rendre cette information publique.

Ce samedi, LSU accueille l’Arkansas, l’équipe pour laquelle Brooks a joué trois saisons avant de passer à LSU en 2022.

« Greg continue de se battre et nous attendons des éclaircissements supplémentaires sur l’étendue de cette bataille », indique le communiqué de la famille Brooks. « Son incroyable force de caractère nous donne confiance, mais nous savons aussi qu’il a plus que jamais besoin de notre soutien. »

Brooks, qui a grandi dans la région de la Nouvelle-Orléans, a débuté 13 matchs avec les Tigers la saison dernière, lorsqu’il a intercepté deux passes accompagnées d’un sac, d’un échappé forcé et de trois plaqués pour des défaites. Il a terminé 2022 avec cinq passes défendues et 66 plaqués en solo ou assistés.

Brooks a également disputé les deux premiers matchs cette saison et a réussi huit plaqués.

LSU jouait régulièrement une formation de trois sécurités lorsque Brooks était sur le terrain. Le week-end dernier, les Tigers ont plutôt lancé trois secondeurs. La sécurité de première année, Ryan Yaites, a vu plus de clichés en l’absence de Brooks lorsque LSU est passé dans une formation avec cinq arrières défensifs.

Après la dernière victoire de LSU samedi, Kelly a déclaré à l’équipe qu’il souhaitait dédier un ballon de match à Brooks.

Reportage de l’Associated Press.

