Sécurité du lait cru et virus de la grippe aviaire : injections

Le lait cru fait l’objet d’un nouvel examen, alors que la grippe aviaire continue d’infecter les troupeaux laitiers.

Un très pathogène Une souche de grippe, mortelle pour les oiseaux, s’est propagée à au moins 58 troupeaux de bovins laitiers dans neuf États et à au moins deux personnes. Des échantillons de lait non pasteurisé contiennent le virus, selon Tests USDA.

Mais même si les autorités fédérales ont déconseillé de boire du lait cru, celui-ci est toujours en vente et facilement accessible dans de nombreux endroits du pays.

Même au Texas, où la grippe aviaire chez les vaches a été détectée pour la première fois et où elle a été trouvé dans plus d’une douzaine de troupeauxcertaines fermes vendant du lait cru non pasteurisé au public ont refusé de faire examiner leur approvisionnement, a découvert NPR après que des journalistes ont acheté du lait cru et l’ont soumis pour test le 8 mai.

Le laboratoire agréé par l’USDA et autorisé à tester le lait pour le virus de la grippe aviaire H5N1 a appelé les fermes pour demander leur permission d’examiner le lait, puis a également refusé de tester le lait pour la grippe aviaire lorsque les agriculteurs ne l’ont pas accordé.

« [The farms] sont conscients des conséquences d’un test non négatif sur leur entreprise », a déclaré Brandon Dominguez, chef de la section des services vétérinaires du laboratoire de diagnostic médical vétérinaire Texas A&M à College Station, Texas. « Ils ont demandé que nous ne fassions pas le test. »

Après que NPR a rapporté que l’USDA avait confirmé que l’agence n’exigeait pas que les laboratoires aient l’autorisation des fermes pour tester des échantillons de lait pour la grippe aviaire, Amy Swinford, directrice du laboratoire Texas A&M, a ajouté qu’une autre raison pour laquelle le laboratoire n’a pas pu effectuer le test est que les journalistes n’ont pas fourni les numéros d’identification des locaux pour chacune des fermes. Ces chiffres ne sont pas accessibles au public ; les journalistes ont inclus les numéros de licence de chacune des fermes lorsqu’ils ont soumis des échantillons pour analyses.

Le refus du laboratoire et des fermes de tester des échantillons de lait cru intervient alors que les scientifiques ont critiqué le gouvernement fédéral pour sa lenteur à collecter et à communiquer des informations sur le virus. Il n’y a pas eu tests généralisés de travailleurs laitiers pour comprendre combien de personnes peuvent être infectées, pas d’obligation pour les fermes laitières de tester leurs troupeaux si elles ne déplacent pas de bétail entre les États, et pas de données de test claires pour étayer les avertissements des autorités fédérales concernant une menace potentielle de grippe aviaire dans le lait cru que les gens boivent.

Les partisans et les critiques du lait cru s’affrontent

En l’absence de preuves, les deux côtés du débat sur le lait cru renforcent leurs perspectives traditionnelles.

Les responsables de la santé publique et les universitaires affirment que les risques sont actuellement accrus et que des précautions doivent être prises jusqu’à ce que l’on comprenne mieux l’ampleur de la grippe aviaire chez les vaches laitières et la manière dont elle se propage entre les animaux et les humains.

« La pasteurisation est efficace pour inactiver le virus », a déclaré Don Prater, chef du Centre pour la sécurité alimentaire et la nutrition appliquée de la FDA, lors d’un appel à la presse le 1er mai.[We] déconseille fortement la consommation de lait cru – lait qui n’a pas été pasteurisé – et recommande à l’industrie de ne pas fabriquer ni vendre de lait cru ou de produits à base de lait cru à base de lait de vaches présentant des symptômes de maladie, de toute maladie, y compris celles infectées par des maladies aviaires. virus de la grippe », a déclaré Prater.

Les partisans du lait cru affirment que les risques théoriques sont exagérés et constituent le dernier chapitre de leur longue et controversée bataille avec le gouvernement fédéral, qui a interdit la vente de lait cru entre États dans les années 1980. « La FDA prendra n’importe quelle excuse pour nous critiquer par tous les moyens possibles », déclare Marc McAfee, producteur de lait cru en Californie et fondateur de l’association. Institut du lait cruune organisation de défense.

Lait cru à vendre, mais déconseillé

Il n’est pas difficile d’obtenir du lait cru au Texas. Vous pouvez le récupérer dans un centre de remise en forme à Austin ou vous rendre directement aux perrons de la ferme de des dizaines de laiteries au lait cru répandu dans tout l’État. Là-bas, si vous déposez de l’argent dans un coffre-fort, vous pouvez repartir avec un gallon de lait froid, directement de la vache, qui n’a jamais été chauffé à une température qui tuerait les bactéries et micro-organismes qui pourraient y vivre.

Cheryl Masraum ne se préoccupait pas de la grippe aviaire lorsqu’elle achetait du lait cru à Stryk Jersey Farm à Schulenburg, au Texas, entre Houston et San Antonio.

« Nous suivions cela, mais cela ne semblait pas être une menace ici », a déclaré Masraum, soulignant que les foyers chez les vaches avaient été signalés dans le nord-ouest du Texas, près de la frontière du Nouveau-Mexique. « Je pense que le lait cru est généralement de bien meilleure qualité et qu’il a tout simplement meilleur goût. »

Masraum fait partie du groupe restreint mais passionné de consommateurs de lait cru en Amérique. Environ 1,6 % des adultes américains boivent fréquemment du lait qui n’a jamais été pasteurisé pour tuer les germes, selon une enquête de la Food and Drug Administration.

Aujourd’hui, l’épidémie de grippe aviaire chez les bovins laitiers a incité les autorités sanitaires fédérales à renouveler leurs avertissements au public de ne pas boire de lait cru.

Les responsables de la santé publique disent qu’ils ont longtemps déconseillé de boire du lait cru, car il peut abriter des bactéries pathogènes. La pasteurisation, le bref chauffage du lait, peut tuer ou inactiver les microbes.

Pourtant, le risque de contracter la grippe aviaire à cause du lait cru est largement théorique. « Il n’existe pas une quantité énorme d’études montrant le pouvoir infectieux lié à ce virus et aux produits à base de lait cru », a déclaré Prater de la FDA lors du point de presse.

Quelle quantité de virus de la grippe aviaire y a-t-il dans le lait ?

La FDA a trouvé des fragments du virus de la grippe aviaire dans 20 % des échantillons pasteurisés d’épicerie que l’agence a collectés et testés, selon un récent sondage. Ces fragments de virus n’étaient pas capables de provoquer une infection, selon les tests de la FDA.

Selon le gouvernement fédéral, le virus semble se propager entre les troupeaux par le déplacement de vaches infectées. Selon la théorie de travail actuelle, le H5N1 est passé des oiseaux aux vaches laitières au Texas vers la fin de l’année 2023. Ensuite, « le transport du bétail du Texas vers un certain nombre d’autres États a essentiellement créé des problèmes dans ces États », a déclaré le secrétaire américain à l’Agriculture, Tom. Vilsack a déclaré aux journalistes le 10 mai. Vilsack a déclaré que la stratégie actuelle de l’USDA – qui consiste à exiger que les vaches soient testées négatives avant de traverser les frontières de l’État – vise à « essayer de contenir la propagation et, éventuellement, à permettre à des troupeaux spécifiques de faire disparaître le virus ».

Les défenseurs du lait cru affirment que leurs fermes sont petites et que leurs troupeaux sont relativement isolés. Le lait cru ne peut être acheté légalement dans l’État dans lequel il est produit. « Nos vaches n’ont pas été exposées à des vaches positives provenant d’autres États. Nous n’achetons pas de vaches dans d’autres États. Alors pourquoi [our cows] sois positif? » McAfee, en Californie, déclare. Pas de vaches ni de lait échantillons de Californie ont été testés positifs.

Les chercheurs en virus rétorquent qu’il n’y a pas suffisamment de surveillance continue pour établir les limites de l’épidémie. « Je ne sais pas si nous disposons de ces informations, car nous n’avons pas effectué de tests systématiques », déclareDr Hélène Chu, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Washington à Seattle. « Il s’agit d’un virus qui mute très rapidement, qui passe des humains aux oiseaux, en passant par les porcs et les vaches – et toutes ces différentes espèces. » Étant donné que la grippe aviaire est transmise par la sauvagine sauvage et les oiseaux migrateurs « qui volent partout et défèquent dans la nourriture des fermes partout… Je ne sais pas si nous avons cherché [enough] pour être sûr qu’il s’agit du seul événement », dit Chu.

Une façon de déterminer si le lait cru destiné à la consommation humaine contient le virus H5N1 est de le tester. Le collègue de Chu Léa Starita, qui dirige un laboratoire de tests génomiques à l’Université de Washington, a testé des dizaines d’échantillons de lait, cru et pasteurisé, achetés dans les marchés fermiers et les épiceries locaux. Elle a trouvé des fragments viraux probables dans environ 5 % des échantillons, bien que les échantillons de lait cru se soient révélés négatifs.

Mais les tests sur le lait cru pour la grippe aviaire ne sont pas effectués régulièrement, et les fermes ont refusé les demandes de tests de leur lait cru, selon NPR et autres avoir trouvé.

« Ils ont franchement peur de ce qui va arriver à leurs fermes, à leurs familles. Il ne s’agit pas uniquement d’une question de santé publique. C’est une question d’économie et franchement de survie », a déclaré Swinford, le directeur du laboratoire Texas A&M qui a refusé de tester le NPR du lait soumis pour analyse.

Le 21 mai, un employé du laboratoire Texas A&M a confirmé que le laboratoire pouvait expédier les échantillons à un autre laboratoire pour NPR et que l’expédition était un service que le laboratoire fournissait aux clients. Mais le 22 mai, Swinford a appelé un journaliste pour lui dire qu’elle n’autoriserait pas cela pour le lait cru acheté par NPR et soumis à des tests de grippe aviaire.

« Je ne vais pas faciliter cela… parce que ces laiteries nous ont dit de ne pas les tester », a déclaré Swinford.

La consommation de virus de la grippe aviaire dans du lait cru pourrait-elle infecter les humains ?

Les avertissements du gouvernement fédéral contre la consommation de lait cru se fondent sur des dangers connus. Le lait cru a été impliqué dans l’intoxication alimentaire de plus de 2 500 personnes au cours des 20 dernières années, avec des bactéries telles que Campylobactérie et Cryptosporidium. Mais on ne sait pas vraiment si le lait non pasteurisé peut transmettre la grippe aviaire.

Les chats de ferme qui buvaient du lait non pasteurisé provenant de vaches infectées sont tombés gravement malades – certains chats sont devenus aveugles, ont subi de graves effets neurologiques et sont morts après l’avoir bu, selon un rapport récent du journal. Maladies infectieuses émergentes. Et les souris nourries avec des échantillons de lait infecté non pasteurisé provenant de vaches du Nouveau-Mexique sont tombées malades très rapidement et présentaient des charges virales élevées dans leurs voies respiratoires, selon un rapport du 24 mai dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterreco-écrit par Swinford chez Texas A&M.

Jusqu’à présent, il n’y a aucun cas confirmé de grippe aviaire chez l’homme en buvant du lait cru. Deux travailleurs laitiers – un au Texas et un au Michigan – ont contracté la grippe aviaire après avoir travaillé en étroite collaboration avec des vaches infectées. Dans les deux cas, les travailleurs ont développé des infections oculaires et se sont depuis rétablis.

Le 1er mai, le CDC a déclaré que les autorités sanitaires avaient surveillé plus de 100 travailleurs exposés sans déceler aucune infection par la grippe aviaire. Mais un vétérinaire du Texas a déclaré à la publication Vétérinaire bovin de travailleurs agricoles malades qui n’ont pas été testés.

En ce qui concerne les consommateurs, McAfee et d’autres défenseurs du lait cru considèrent que l’absence de cas est rassurante. Si personne n’a encore attrapé la grippe aviaire en buvant du lait cru, cela n’arrivera peut-être pas du tout.

Mais les responsables de la santé publique maintiennent que la grippe aviaire chez les bovins laitiers reste une situation nouvelle et en évolution. « Il reste beaucoup de questions sans réponse et il reste encore beaucoup à apprendre », déclare Lori Freeman, chef de l’Association nationale des responsables de la santé des comtés et des villes. « Jusqu’à ce que nous en sachions davantage sur cet agent pathogène particulier qui se propage entre les animaux et les humains, nous devrions prendre beaucoup de précautions. »

Les producteurs de lait cru déclarent qu’ils suivent de près l’évolution de la situation et qu’ils s’efforcent de garantir que leurs vaches sont en bonne santé et que leur lait est sûr. Et il est peu probable que ces arguments influencent bon nombre de leurs clients engagés. « Les gens qui nous suivent – ​​si la FDA dit que c’est mauvais, ils courront [towards] », déclare McAfee, « À mon avis, ici en Californie, avec notre lait cru, il y a beaucoup de bruit autour du zéro. »