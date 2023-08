Sécurité des avions ou des voitures : l’Amérique possède le transport aérien le plus sûr au monde, mais elle est si mauvaise en matière de sécurité automobile

Au cours de la dernière décennie, deux passagers ont été tués dans des accidents sur des compagnies aériennes commerciales américaines. Au cours de la même période, plus de 365 000 Américains ont été tués par des voitures.

Pourtant, c’est la sécurité du système de transport aérien américain qui a fait l’objet d’une enquête accablante et véritablement terrifiante du New York Times le week-end dernier – détaillant les manquements dans la surveillance des vols qui conduisent à des quasi-accidents plusieurs fois par semaine. Ce schéma a amené un contrôleur aérien à déclarer : « Ce n’est qu’une question de temps avant qu’une catastrophe ne se produise. »

Cette déclaration reflète quelque chose d’essentiel dans la façon dont le transport aérien aux États-Unis est réglementé : la société s’attend à une sécurité absolue dans les voyages en avion, les catastrophes ne sont jamais censées se produire et toute perte de vie humaine est considérée comme inacceptable. Une vaste bureaucratie fédérale existe pour garantir que personne ne meure dans un accident d’avion. Alors, que se passerait-il si nous traitions les voitures comme nous traitons les avions ?

Les voitures tuent des Américains à un rythme incroyablement élevé et la situation ne s’améliore pas

Les autorités aéronautiques considèrent le transport aérien américain comme le plus sûr au monde, a rapporté le Times. Mais le bilan en matière de sécurité de notre système de transport terrestre dépendant de la voiture est l’un des pires parmi les pays riches. Les voitures ont tué 43 000 Américains en 2021, un nombre qui, de manière presque incroyable, a augmenté de près d’un tiers au cours de la dernière décennie, tandis que nos pays pairs ont diminué leurs décès en voiture.

Dans l’UE, le nombre de décès sur les routes, déjà bien inférieur à celui des États-Unis, a diminué de 22 % au cours de la dernière décennie. Les accidents de voiture viennent juste après les armes à feu comme deuxième cause de mortalité chez les enfants aux États-Unis. Les Américains noirs, hispaniques et autochtones risquent de manière disproportionnée d’être tués par une voiture. Le simple fait de se promener dehors devient particulièrement dangereux : environ 7 508 piétons ont été tués par des voitures l’année dernière, le nombre le plus élevé depuis 1981 et une augmentation massive au cours de la dernière décennie, a rapporté Marin Cogan de Vox le mois dernier.

En d’autres termes, les États-Unis semblent effacer des décennies de progrès dans la réduction des décès dus à l’une de nos principales causes de décès, mais les réactions des régulateurs et des politiciens ne le permettraient pas de le savoir. Il n’y a pas de grand débat national sur les raisons pour lesquelles plus de 40 000 personnes sont tuées par des voitures chaque année, ou pourquoi les Américains sont obligés de vivre avec un risque de décès dans un accident de voiture environ trois fois plus élevé que les Canadiens et les Australiens, cinq fois plus élevé que les Britanniques et les Allemands. et neuf fois plus élevé que les Norvégiens. C’est Il convient également de souligner qu’à l’échelle mondiale, les accidents de voiture sont une cause majeure de décès, tuant plus de personnes que les homicides et les suicides réunis, et que les taux de mortalité restent bien pires dans les pays à faible revenu qu’aux États-Unis.

À ce stade, certaines personnes pourraient trouver des raisons d’expliquer le taux de carnage routier aux États-Unis, ou affirmer qu’il est injuste de comparer la sécurité des voitures et celle des avions. Chaque année, les Américains sont bien plus nombreux à voyager en voiture qu’en avion. Les vols placent les passagers dans une position de vulnérabilité inhabituelle, où ils sont à la merci de professionnels hautement qualifiés et en uniforme – la confiance du public est donc essentielle au fonctionnement du système – alors que n’importe qui peut conduire une voiture. Il est peut-être tout simplement plus difficile de contrôler le comportement de plus de 200 millions de personnes qui doivent conduire une voiture juste pour survivre en Amérique que de maintenir un cadre de pilotes et de contrôleurs aériens accrédités.

Il y a des solutions, si on les veut

Ce ne sont pas de bonnes excuses pour notre échec à empêcher une mort massive. En réalité, nous pouvons apprendre beaucoup de l’approche du système aérien en matière de sécurité des passagers.

La plus évidente est que nous ne devrions pas accepter un carnage simplement parce que l’activité semble intrinsèquement dangereuse. Si nous pouvons trouver un moyen de rendre exceptionnellement sûr la vitesse de déplacement dans le ciel à plus de 500 milles à l’heure, nous pouvons certainement trouver comment maintenir les gens en vie au sol, d’autant plus que d’autres pays l’ont déjà fait. Les Pays-Bas en sont un exemple célèbre, mais d’autres, dont le Canada, dont la géographie urbaine est beaucoup plus similaire à la nôtre, ont progressivement réduit leur taux de mortalité à des niveaux bien inférieurs au nôtre.

Une deuxième leçon tirée du secteur de l’aviation est que la sécurité est une responsabilité systémique. « Le [air] Le système de sécurité, avec ses redondances intégrées, est connu dans les milieux aéronautiques sous le nom de modèle du fromage suisse : si un problème passe par un trou dans une couche, il sera détecté par une autre », explique le New York Times, qui ajoute à un dossier de sécurité presque impeccable.

Comparez cela à la situation en matière de sécurité automobile, où des taux de mortalité élevés sont acceptés comme un élément de base du fonctionnement du système plutôt que comme un échec institutionnel. La couverture médiatique traite l’augmentation du nombre de décès dans des accidents comme s’il s’agissait de fluctuations incontrôlables de la météo et accuse les personnes qui conduisent de manière imprudente d’être tuées. Dans la bureaucratie américaine d’ingénierie du trafic, il existe un mythe largement répandu selon lequel la grande majorité des accidents sont causés par une « erreur humaine », a expliqué l’écrivain spécialisé dans les transports David Zipper dans l’Atlantic en 2021.

Bien entendu, les individus qui font des choix dangereux – par exemple excès de vitesse ou conduite en état d’ébriété – comptent. Mais ce sont là des distractions par rapport à ce qui rend le système de conduite américain si dangereux en premier lieu : nous avons une prolifération de routes fondamentalement dangereuses, connues parmi les défenseurs de la sécurité routière sous le nom de « stroads », qui combinent des voies larges et des vitesses supérieures à 25 miles par heure. avec des virages fréquents, des arrêts aux feux tricolores et une circulation partagée avec les voitures, les piétons et les vélos. Avec tous ces points de conflit, il est inévitable que des collisions se produisent.

En fin de compte, il ne suffit pas d’attendre des individus qu’ils se protègent dans un environnement conçu pour les tuer. « Un système de sécurité robuste ne peut pas dépendre du fait que les gens soient toujours à leur meilleur », comme l’a récemment écrit le journaliste James Fallows à propos de la façon dont le transport aérien est devenu si sûr.

Une troisième leçon tirée de l’aviation est que les technologies dangereuses doivent être réglementées de manière adéquate. Les recherches empiriques montrent de plus en plus que la prise de contrôle rapide des grosses voitures – SUV et camionnettes – est un facteur majeur à l’origine du recul de la sécurité automobile au cours de la dernière décennie. Mais le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a a refusé d’appeler des politiques visant à décourager la prolifération de ces véhicules (comme la taxe de Washington, DC sur les voitures surdimensionnées).

Buttigieg a, à son honneur, reconnu que le nombre de décès sur les routes atteint des niveaux inacceptables et a souligné la conception des routes comme un facteur clé. C’est sans aucun doute grâce à l’influence de Vision Zéro, un mouvement qui a considérablement changé le discours sur les raisons pour lesquelles des gens sont tués par des voitures.

Les commentateurs ont observé une « impuissance acquise » aux États-Unis face à la violence armée – on pourrait dire la même chose de la violence routière. Il semble à peine y avoir le sentiment que nous pouvons faire mieux, que nos dirigeants politiques devoir nous mieux. Un système humain rendrait très difficile et très rare la mort d’une personne sur la route ; cela confierait la responsabilité à ceux qui conçoivent notre environnement bâti de prévenir des morts massives.

