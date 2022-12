Sécurité des armes à feu 101 – Section locale de Shaw

Les armes à feu représentent de nombreuses choses différentes pour différentes personnes, telles que la liberté, l’autonomie et la protection. Ils jouent également un rôle dans une grande variété de passe-temps et d’intérêts, y compris la chasse, le tir à distance ou sur cible et la collection. Dans tout cela, une chose est convenue parmi les passionnés d’armes à feu – les armes à feu sont des outils et la sécurité des armes à feu est le pilier le plus important de la possession d’armes à feu. Voici trois conseils pour manipuler et utiliser les armes à feu en toute sécurité.

1. L’une des règles les plus importantes pour le maniement des armes à feu est de traiter l’arme à feu avec le respect qu’elle mérite. Cela signifie que vous devez manipuler une arme à feu comme si elle était chargée à tout moment et ne jamais pointer l’arme, même momentanément, vers quelque chose que vous n’êtes pas prêt à détruire. Imaginez une ligne invisible sortant directement du canon de l’arme à feu – vous ne devriez jamais laisser cette ligne se croiser avec vous-même ou avec une autre personne. Si vous ne respectez aucune autre règle que celle-ci, alors à tout le moins, la mort peut être évitée même dans les accidents les plus imprudents.

2. Une autre pratique de base mais extrêmement importante lors du maniement des armes à feu est de ne jamais mettre le doigt sur la gâchette de l’arme tant que vous n’êtes pas prêt à tirer. Les armes à feu ne sont pas capables de se déclencher d’elles-mêmes, elles nécessitent un doigt pour appuyer sur la gâchette. Une autre bonne pratique consiste à toujours activer la sécurité d’une arme à feu chaque fois que vous ne tirez pas activement avec l’arme.

3. Suivez la formation sur les armes à feu. Souvent, les États vous obligeront par la loi à réussir un cours, ou vous demanderont de recevoir un certain nombre d’heures d’instruction pour obtenir un permis de transport dissimulé, et cela pourrait être une bonne excuse pour être formé par un professionnel qui sait ce qu’ils ‘ fais. Ou, vous pouvez simplement pratiquer les compétences de manipulation sécuritaire ci-dessus par vous-même ou sur le champ de tir, afin que la manipulation sécuritaire devienne une seconde nature pour vous.

