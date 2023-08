zype

Bon retour à Ouvreur SZN, CASSIUS’ podcast sportif qui se concentre sur les parcours uniques des étudiants-athlètes noirs.

Dans l’épisode six, l’hôte Lamar Hurd s’assoit avec la sécurité de l’Université Rice Gabe Taylor pour parler de la vie d’étudiant-athlète dans l’une des meilleures universités du pays.

Taylor a joué au basket de sa première année à la première année du lycée, puis est revenu au football en tant que senior, jouant pour la première fois depuis la huitième année. Malgré son retour tardif, Taylor a été reconnu comme l’un des six finalistes du trophée Nat Moore dans les comtés de Miami-Dade, Broward et Monroe et a été la recrue la mieux notée signée par Rice à l’époque 247.

« Je savais que j’allais revenir au football dans ma carrière au lycée », dit-il. « J’ai l’impression que c’était le plan de Dieu de me mettre dans ma dernière année, et oui, j’ai eu une carrière folle, cette carrière senior. »

Taylor a choisi Rice avec le désir de faire une différence. « Je ne voulais pas simplement venir ici parce que c’est Rice. Je voulais venir ici pour changer le programme », dit-il. Puis COVID a frappé. Taylor a passé ses premiers jours à Rice en quarantaine. Mais avec le soutien de sa famille et de ses coéquipiers, il s’en est sorti.

«Les entraîneurs me surveillent, mes coéquipiers me surveillent, mes parents me surveillent, me gardent juste éveillé et des trucs comme ça. S’il n’y avait pas eu mon état d’esprit – mon état d’esprit est fait pour durer – j’aurais été démissionné.

Une fois qu’il a pu commencer à s’entraîner et à jouer, Taylor a suivi une courbe d’apprentissage abrupte qui a accompagné la transition du lycée au collège. « Quand je suis arrivé à l’université, je n’avais aucune technique, aucune discipline oculaire… Au lycée, j’avais l’impression que c’était facile », dit-il. « Quand je suis arrivé à l’université… j’ai vraiment pris du temps et je me suis consacré à ce jeu, à mes techniques et à ma croissance. »

Taylor parle également de l’impact que son défunt frère Sean Taylor, qui a joué pour les Redskins de Washington, a eu sur sa vie. « C’est juste une motivation pour moi… Ce n’est pas comme si c’était une mauvaise pression [or] mauvais poids. Il s’agit de concourir à un haut niveau quand tout le monde me voit sur le terrain.

Taylor exprime également son appréciation pour ses parents et leur rôle dans son succès. « Plus je vieillissais, plus je les appréciais et l’amour, ça ne cesse de grandir et de grandir… Je les apprécie, je leur suis reconnaissant. Ils n’ont raté aucun match », dit-il. « Sans eux, je ne serais pas là. Ils m’ont mis dans des situations qui m’ont permis de réussir en ce moment.

