Sécurité alimentaire, des groupes de consommateurs protestent contre la décision du Kenya sur les OGM

NAIROBI, Kenya – Des groupes de sécurité alimentaire, de droits des consommateurs et de biodiversité protestent contre l’annulation par le Kenya de l’interdiction des aliments génétiquement modifiés, affirmant que le public n’a pas été consulté sur une question clé pour l’économie et la sécurité du pays d’Afrique de l’Est.

Le nouveau président du Kenya, William Ruto, a annoncé plus tôt cette semaine que le Cabinet avait effectivement levé l’interdiction vieille de dix ans de cultiver et d’importer ouvertement des cultures génétiquement modifiées. La décision est intervenue après la pression du gouvernement américain, qui avait fait valoir que l’interdiction affectait les exportations agricoles et l’aide alimentaire américaines.