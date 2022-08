Sécurité accrue alors que les chefs de parti du Québec voyagent à travers la province

Les chefs de parti au Québec sont entourés d’une sécurité accrue alors qu’ils se répandent dans toute la province, faisant campagne avant les élections du 3 octobre.

« Nous ne pouvons pas cacher le fait qu’il y a eu un changement dans le climat politique au Québec », a déclaré le chef du Parti québécois (PQ), Paul St-Pierre Plamondon. “On m’a donné un gilet pare-balles, par exemple.”

Les menaces contre les députés du Québec – en personne et en ligne – ont grimpé en flèche pendant la pandémie de COVID-19, forçant une augmentation de la sécurité à l’Assemblée législative au milieu des préoccupations pour leur sécurité.

Cependant, tous les chefs de parti ne disent pas avoir reçu une protection supplémentaire.

« J’ai travaillé en Irak dans ma vie antérieure. Je n’ai jamais eu peur, je ne me suis jamais inquiété », a déclaré le chef du Parti conservateur du Québec (PCQ), Éric Duhaime. « Je n’ai reçu aucune consigne de la Sûreté du Québec (SQ). Je n’ai pas d’agents de sécurité, et ça me va.

Il pense que la police ne s’inquiète peut-être pas pour lui par rapport aux autres chefs de parti “parce que je ne représente pas une menace”.

De plus, le chef de la Coalition Avenir Québec (CAQ), François Legault, et le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, ont déclaré qu’ils ne discuteraient pas des détails concernant leur sécurité.

“Les discussions que j’ai avec la SQ doivent rester confidentielles”, a déclaré Legault.

Nadeau-Dubois a accepté, ajoutant : « La SQ a demandé à tous les dirigeants de ne pas donner trop de détails, de ne pas commenter cela.

Les Libéraux du Québec (PLQ) ont dit croire que la SQ sait ce qu’elle fait.

“C’est à eux d’évaluer le degré de sécurité dont nous avons besoin”, a déclaré le chef Dominique Anglade.

Malgré les précautions supplémentaires, les partis disent qu’ils ne pensent pas que cela changera considérablement leurs stratégies de campagne – permettant aux électeurs de se rapprocher de leurs élus potentiels.



– avec des fichiers de Max Harrold et Iman Kassam de CTV News.