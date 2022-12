Sécurisez votre porte avec notre serrure intelligente Wi-Fi préférée pour seulement 140 $ – aujourd’hui seulement

Ne vous contentez pas d’une serrure traditionnelle. Serrures intelligentes viennent avec des avantages supplémentaires que les pênes dormants de la vieille école ne peuvent tout simplement pas battre. Que vous souhaitiez pouvoir verrouiller ou déverrouiller votre maison à distance, recevoir des alertes sur qui entre ou sort de votre maison ou que vous vouliez simplement pouvoir contrôler votre serrure avec le son de votre voix, August Smart Lock vous couvre. Et vous n’avez pas à payer de prime pour profiter de ces fonctionnalités.

En ce moment, vous pouvez obtenir notre serrure intelligente préférée pour 2022, la quatrième génération d’août Smart Lock avec Wi-Fi, ainsi que d’autres dans le cadre de cette vente d’une journée sur Amazon. Ces offres expirent ce soir, alors passez vos commandes avant si vous souhaitez passer à ce prix bas.

Avec le Smart Lock d’août de quatrième génération, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller votre porte à distance, ce qui est idéal si vous êtes loin de la maison et que vous souhaitez avoir l’esprit tranquille en sachant que votre maison est sécurisée. De plus, si vous avez un invité inattendu pendant votre absence, vous pouvez lui envoyer une clé temporaire de n’importe où via l’application August. Vous pouvez également garder une trace de qui va et vient, directement depuis votre téléphone. Il est également doté de la technologie de verrouillage automatique, qui verrouille automatiquement votre porte derrière vous lorsque vous partez. Et si vous êtes fan de la commande vocale, vous pouvez contrôler votre serrure via Amazon Alexa ou Google Assistant.

La meilleure partie? L’installation de cette serrure n’est pas compliquée. Cette serrure intelligente se fixe à votre pêne dormant existant en 10 minutes environ avec seulement quelques outils nécessaires.

L’année dernière, nous avons décerné au August Smart Lock un prix CNET Editors ‘Choice et avons pensé qu’il valait bien son prix catalogue de 230 $. Vous pouvez même obtenir la serrure , ce qui permet de donner facilement aux clients un code unique sans avoir à télécharger l’application. C’est seulement 170 $ – ce qui signifie que vous économiserez 100 $ sur le prix courant.

Et si vous recherchez une option plus économique, il existe une serrure intelligente disponible où vous pouvez simplement pour rendre votre pêne dormant existant plus intelligent, plus sûr et plus pratique pour seulement 109 $ (économisez 91 $).



