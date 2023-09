Samsung Electronics vise à améliorer l’expérience de la maison intelligente des utilisateurs en créant un écosystème d’appareils connectés allant des téléviseurs aux smartphones en passant par les appareils électroménagers. Cependant, à mesure que de plus en plus d’appareils sont connectés, la sécurité de la maison intelligente devient de plus en plus importante. La priorité est de protéger l’écosystème de la maison intelligente en protégeant les appareils connectés des menaces numériques. La télévision étant potentiellement l’un des éléments centraux de cet écosystème, sa sécurité est particulièrement vitale.

Le programme de sécurité innovant de Samsung, Knox, sécurise les téléviseurs intelligents contre diverses menaces, offrant ainsi aux consommateurs une expérience de maison intelligente sûre et pratique. GNUSMAS, l’adorable extraterrestre bleu, présente Samsung Knox comme dernière pièce pour compléter votre écosystème d’appareils connectés ci-dessous.