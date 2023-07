Sécurisez votre maison avec U-Bolt Pro d’Ultraloq pour 124 $ (économisez 175 $)

Il existe une tonne d’appareils intelligents disponibles de nos jours qui nous facilitent la vie, mais les serrures intelligentes changent la donne en matière de commodité. Avoir une serrure intelligente signifie qu’entrer dans votre maison est moins compliqué pour vous, et la sécuriser lorsque vous êtes absent l’est aussi. Bien que ces appareils soient souvent assez chers, vous pouvez souvent trouver des offres si vous magasinez. À l’heure actuelle, Wellbots a marqué le Ultraloq U-Bolt Pro avec Wi-Fi à seulement 124 $. C’est un énorme 175 $ de réduction sur le prix qu’il affiche habituellement – et bat même le prix actuel à Amazone par 65 $. Nous ne savons pas combien de temps cette offre durera, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible.

L’Ultraloq U-Bolt Pro avec Wi-Fi a marqué une place dans notre tour d’horizon des meilleures serrures intelligentes de l’année, car il possède une tonne de fonctionnalités qui en font un excellent choix pour ceux qui ont des locations ou des Airbnbs. Vous n’avez pas besoin d’utiliser de clés pour entrer dans la maison, ce qui signifie que vous (ou vos invités) pouvez utiliser une entrée codée – et ils n’auront pas besoin de télécharger une application pour accéder à cette fonctionnalité. De plus, s’il s’agit d’un invité temporaire, vous pouvez configurer son accès pour qu’il expire après un certain laps de temps.

Et pour les propriétaires, vous pouvez utiliser le capteur d’empreintes digitales intégré pour un processus d’entrée encore plus facile. (Il y a aussi un trou de serrure caché au cas où vous auriez besoin d’accéder à la maison à l’ancienne.) Et bien sûr, vous pouvez également utiliser l’application sur votre smartphone. Vous pouvez également contrôler votre serrure intelligente de n’importe où, et l’application vous permettra de voir un journal de qui est entré dans la maison, avec un horodatage, à tout moment.

Ce verrou utilise une protection à deux couches et un AES 128 bits sécurisé et une clé dynamique pour protéger vos données. Et si vous avez une famille nombreuse, il convient de noter que cet appareil peut identifier jusqu’à 120 empreintes digitales – et cela prend moins de 0,4 seconde. De plus, comme il intègre le Wi-Fi, sa portée est assez bonne, ce qui signifie que vous ne devriez pas avoir à vous soucier du fait que votre routeur ne se trouve pas dans la même pièce.

