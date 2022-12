«Secure 2.0» offre une «correspondance» aux épargnants de retraite à faible revenu

Si le projet de loi est adopté, les personnes dont le revenu est inférieur aux limites fixées et qui cotisent à un compte de retraite qualifié – c’est-à-dire un plan 401 (k) – recevraient une contribution fédérale «de contrepartie» limitée à leur pécule à partir de 2027. Ce montant serait un un maximum de 50 % d’un maximum de 2 000 $ de contributions à un compte éligible (donc un maximum de 1 000 $ par personne).

En vertu d’une disposition incluse dans une proposition législative connue sous le nom de “Secure 2.0” – qui est incluse dans un projet de loi de crédits omnibus qui a été approuvé par le Sénat jeudi et attendait un vote de la Chambre – un “match d’épargne” à la retraite serait mis en œuvre, modifiant essentiellement la façon dont un existant le crédit d’impôt fonctionne.

Le match serait progressivement supprimé (réduit) à un revenu de 41 000 $ à 71 000 $ pour les couples mariés produisant une déclaration de revenus conjointe. Pour les contribuables célibataires, la fourchette d’élimination serait de 20 500 $ à 35 500 $, et pour les chefs de ménage déclarants, de 30 750 $ à 53 250 $.

La décision d’autoriser une contribution fédérale de contrepartie est recherchée parce que le crédit d’impôt actuel n’est pas remboursable, ce qui signifie que si vous ne devez pas d’impôt fédéral sur le revenu, vous n’obtenez pas le crédit.

“Le principal inconvénient de la version actuelle de la loi est qu’elle n’est pas remboursable”, a déclaré Shai Akabas, directeur de la politique économique au Bipartisan Policy Center.

“Ainsi, les personnes qui n’ont pas d’impôt fédéral sur le revenu, c’est-à-dire la plupart des personnes à revenu faible ou moyen, ne bénéficient pas de ce crédit”, a déclaré Akabas. “Cette réforme est une tentative de s’assurer que ces personnes reçoivent une incitation et un avantage pour économiser de l’argent pour leur avenir.”

Le nouveau match d’épargnant serait également disponible pour certains travailleurs qui ne sont pas autorisés à utiliser le crédit d’impôt actuel, tels que certains employés du gouvernement (c’est-à-dire les enseignants) et les travailleurs de chantier, a déclaré Kristen Carlisle, directrice générale de Betterment at Work.

Le match serait “un moyen direct et substantiel d’augmenter l’épargne-retraite des travailleurs à revenu faible et moyen et d’encourager de bonnes habitudes de planification de la retraite”, a déclaré Carlisle.